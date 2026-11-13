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  4. IIT-Kharagpur becomes first IIT in country to introduce PG medical courses; gets NMC nod
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (08:48 IST)

దేశంలోనే తొలిసారి - ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌లో పీజీ మెడికల్ కోర్సు

Doctors
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (08:48 IST)
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దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) వ్యవస్థలో ఒక చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. వైద్య విద్య రంగంలోకి తొలిసారిగా అడుగుపెడుతూ ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ) గుర్తింపుతో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (ఎండీ) ప్రోగ్రామ్‌లను ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి ఐఐటీగా ఇది చరిత్ర సృష్టించింది.
 
ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్‌లోని డాక్టర్ బీసీ రాయ్ మల్టీ-స్పెషాలిటీ మెడికల్ రీసెర్చ్ సెంటరులో 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ కోర్సులు ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలి దశలో ఆరు స్పెషలైజేషన్లలో మొత్తం 12 సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు. జనరల్ మెడిసిన్, రేడియాలజీ, ఫిజియాలజీ, పాథాలజీ, కమ్యూనిటీ మెడిసిన్, బయోకెమిస్ట్రీ విభాగాల్లో రెండేసి సీట్ల చొప్పున కేటాయించారు. అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం, నీట్- పీజీ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ఈ సీట్లకు ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. రౌండ్ 2 కౌన్సెలింగ్ విద్యార్థులకు ఈ సీట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
 
ఈ కోర్సుల రూపకల్పన వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన లక్ష్యం ఉంది. ఇంజనీరింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), బయోమెడికల్ సైన్స్, ట్రాన్స్ లేషనల్ రీసెర్చ్ వంటి రంగాలలో ఐఐటీకున్న అపారమైన నైపుణ్యాన్ని వైద్య శిక్షణతో అనుసంధానించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమంలో చేరిన విద్యార్థులు ఏఐ-సహాయక డయాగ్నస్టిక్స్, అధునాతన మెడికల్ ఇమేజింగ్, బయోమెడికల్ పరికరాలు, మాలిక్యులర్ డయాగ్నస్టిక్స్, ప్రెసిషన్ మెడిసిన్ వంటి అత్యాధునిక అంశాలపై పరిశోధనలు చేసే అవకాశం పొందుతారు.
 
ఈ సందర్భంగా ఇనిస్టిట్యూట్‌ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ సుమన్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ, "వైద్య నైపుణ్యాన్ని ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభతో అనుసంధానించే ఒక గొప్ప వ్యవస్థను సృష్టించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మా వైద్య గ్రాడ్యుయేట్లను కేవలం అత్యుత్తమ వైద్యులుగా మాత్రమే కాకుండా, మానవాళి ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్టమైన ఆరోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించగల ఆవిష్కర్తలుగా కూడా చూడాలనుకుంటున్నాం. వైద్య రంగ భవిష్యత్తును అనుసరించడం కాదు, దానిని మేమే రూపొందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం" అని వివరించారు. 
 
కాగా, 1951లో దేశంలోనే తొలి ఐఐటీగా ప్రారంభమైన ఖరగ్‌పూర్, ఈ కొత్త కార్యక్రమం ద్వారా 'విక్షిత్ భారత్ 2047' లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా టెక్నాలజీ ఆధారిత, నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణకు దోహదపడాలని భావిస్తోంది. ఈ 12 సీట్లు వైద్య వృత్తిని చేపట్టాలనుకునే వారికి ఒక 'క్లినిషియన్-ఇన్నోవేటర్'గా శిక్షణ పొందేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తున్నాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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