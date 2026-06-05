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దొంగ బాబా గుట్టు రట్టు.. గంధర్వ వివాహం.. పాలలో మత్తుమందు.. లైంగిక దాడి
ఒడిశాలో దొంగ బాబా గుట్టు రట్టు అయ్యింది. ఆధ్యాత్మిక గురువు అవతారమెత్తి యువతులపై లైంగిక దాడికి పాల్పడటమే కాకుండా, ఆ దృశ్యాలను వీడియోలు తీసి బ్లాక్మెయిల్కు పాల్పడిన 29 ఏళ్ల కేటుగాడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
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ఒడిశాకు చెందిన అభిషేక్ మిశ్రా అనే యువకుడు 2017-2021 మధ్య కాలంలో దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐఐటీ రూర్కీ నుంచి మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. ఆపై ఉద్యోగంలో చేరకుండా ఆదికర్త నారాయణ్ దాస్ అనే పేరుతో ఆధ్యాత్మిక గురువుగా అవతారమెత్తాడు.
గత నాలుగేళ్లుగా మథురలోని రాధాకుంజ్ ప్రాంతంలో ఉంటూ భాగవత కథలు చెప్పే కథావాచక్గా చుట్టుపక్కల చలామణి అయ్యాడు. ఆపై సోషల్ మీడియా ద్వారా బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు. ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా భక్తి పేరుతో యువతులను, ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేస్తూ వల విసిరేవాడు.
యూట్యూబ్ వీడియోల ద్వారా పరిచయమైన అమ్మాయిలను మెల్లగా బ్రెయిన్వాష్ చేసి.. వారి కుటుంబాలతో బంధాలు తెంచుకుని తన వద్దకు వచ్చేలా చేసేవాడు. ఆపై గంధర్వ వివాహం పేరిట వారిని మోసం చేసి లోబరుచుకునేవాడు.
అంతేకాకుండా, ప్రసాదం పేరుతో మత్తుమందు కలిపిన పాలు ఇచ్చి.. వారు స్పృహ కోల్పోయాక లైంగిక దాడికి పాల్పడేవాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో మొబైల్లో నగ్న చిత్రాలు, వీడియోలు రికార్డ్ చేసి.. వాటిని చూపించి బాధితులను, వారి కుటుంబాలను బ్లాక్మెయిల్ చేసేవాడు.
తన ఇంట్లో ఉండే యువతుల కుటుంబాల నుండి భయపెట్టి డబ్బులు కూడా వసూలు చేసేవాడు. మొదట అద్దె ఇంట్లో ఉన్న అభిషేక్.. భక్తులను మోసం చేసిన డబ్బుతో సొంతంగా ఒక పెద్ద ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నాడు. అయితే రోజురోజుకూ అతని ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా మెల్లగా అతన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు.
చివరికి ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఒక బాధితురాలు ధైర్యం చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ దారుణాలన్నీ వెలుగులోకి వచ్చాయి. నిందితుడు అభిషేక్ మిశ్రాను మథుర పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి అత్యాచారం కేసు నమోదు చేశారు. అతని మొబైల్ ఫోన్ నుండి అనేక అశ్లీల వీడియోలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Dhootha 2: నాగార్జున క్లాప్తో అమేజాన్ ప్రైమ్ దూత 2 ప్రారంభం
యువ సామ్రాట్ నాగచైతన్య అమెజాన్ ప్రైమ్లో విడుదలైన సూపర్నేచురల్ థ్రిల్లర్ దూతతో ఓటీటీలో సంచలన అరంగేట్రం చేశారు. దూత ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని గ్లోబల్ ఫెనామెనాన్గా నిలిచింది. తొలి సీజన్ నాగచైతన్యకు డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో మరింత గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, నటుడిగా ఆయనలోని మరో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీతో తన అనుబంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, నాగచైతన్య సీక్వెల్ కోసం నిర్మాతగానూ మారుతున్నారు. శరత్ మరార్తో కలిసి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నార్త్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు.
విజయ్ సేతుపతి, పూరి కాంబోల 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్ జూన్ 8న రిలీజ్
డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' ఈ చిత్రం ప్రొడక్షన్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. అన్ని భాషా వెర్షన్లలో పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 33 టెంపుల్ రోడ్ అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్ లైన్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ దాని టైటిల్, ఆకట్టుకునే ఫస్ట్-లుక్ విడుదల నుండి హ్యాజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. స్లమ్ డాగ్ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. నిర్మాతలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ప్రమోషన్ల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
పెద్ది సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ - తొలి రోజే రూ.135 కోట్లకు పైగా వసూలు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందం బాక్సాఫీస్ ఛాంపియన్ సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ను నిర్వహించింది.
దుల్కర్ సల్మాన్ చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ సింగిల్ సిగ్మా స్టయిల్ లాంఛ్
సందీప్ కిషన్ హీరోగా లైకా ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సుభాస్కరన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం సిగ్మా. జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రం ప్రకటించిన నాటి నుంచే సినీ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. టీజర్కు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో మరింత హైప్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా కోసం మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్. తమన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్బమ్ కంపోజ్ చేశారు. తాజాగా హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ ‘సిగ్మా’ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘సిగ్మా స్టైల్’ ను లాంచ్ చేశారు. తమన్ స్వయంగా కంపోజ్ చేసి ఆలపించిన ఈ ఎనర్జిటిక్ ట్రాక్ మాస్ బీట్లతో అదిరిపోయింది. థమన్ సిగ్నేచర్ స్టైల్ మ్యూజిక్, హై-వోల్టేజ్ రిథమ్స్ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
సోల్ ఆఫ్ లెనిన్కి థియేటర్లలో అద్భుతమైన స్పందన- జూన్ 26న మనోడు వస్తున్నాడు
మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం లెనిన్. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన ఈ మూవీకి మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు మరింతగా పెంచేశాయి. ఇటీవల మేకర్స్ సోల్ ఆఫ్ లెనిన్ అంటూ ఆడియెన్స్ని సర్ ప్రైజ్ చేశారు. పెద్ది సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లో సందడి చేస్తోంది.