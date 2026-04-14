2026 నైరుతి రుతుపవనాలు.. 95-90 శాతంగా వర్షపాతం
2026 నైరుతి రుతుపవన కాలంలో (జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు) దేశవ్యాప్తంగా కురిసే వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా లేదా దీర్ఘకాల సగటు (ఎల్పీఏ)లో సుమారు 95-90 శాతంగా ఉండే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) సోమవారం తెలిపింది.
2026 నైరుతి రుతుపవన కాలపు వర్షపాతంపై తన దీర్ఘకాలిక అంచనాను విడుదల చేస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ కాలపు వర్షపాతం ప్లస్-మైనస్ 5 శాతం మోడల్ లోపంతో ఎల్పీఏలో 92 శాతంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.
1971-2020 కాలం ఆధారంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఈ కాలపు వర్షపాతం ఐఎండీ 87 సెం.మీ.గా ఉంది. రుతుపవన కాలపు వర్షపాతంపై నవీకరించిన అంచనాలను మే చివరి వారంలో విడుదల చేస్తామని ఐఎండీ తెలిపింది.
సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత (ఎస్ఎస్టీ) పరిస్థితులపై ఐఎండి మాట్లాడుతూ, ఉష్ణమండల పసిఫిక్ అంతటా వాతావరణ ప్రసరణ లక్షణాలు బలహీనమైన లా నినా లాంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి. నైరుతి రుతుపవన కాలంలో ఎల్ నినో పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని మాన్సూన్ మిషన్ క్లైమేట్ ఫోర్కాస్ట్ సిస్టమ్ సూచిస్తోంది," అని పేర్కొంది.
ఎల్ నినో- లా నినా అనేవి ఎల్ నినో-సదరన్ ఆసిలేషన్ చక్రంలోని వ్యతిరేక దశలు. ఇవి ఉష్ణమండల పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు, వాణిజ్య పవనాలలో ఆవర్తన హెచ్చుతగ్గులను సూచిస్తాయి. ఇవి ప్రపంచ వాతావరణాన్ని మారుస్తాయి.
అమెరికాలో తేమతో కూడిన పరిస్థితులు, ఆసియాలో కరువులు ఏర్పడతాయి. దీంతో బలమైన గాలులు, చల్లని జలాలు ఉంటాయి. పసిఫిక్, హిందూ మహాసముద్రాలపై సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత (ఎస్ఎస్టీ) పరిస్థితులు భారత రుతుపవనాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయని తెలిసినందున, ఈ సముద్ర బేసిన్లలోని సముద్ర ఉపరితల పరిస్థితుల పరిణామాలను ఐఎండి జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తోందని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది.