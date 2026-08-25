దేశంలో వింత వాతావరణం : ఉత్తరాదిన కుండపోత వర్షాలు.. దక్షిణాదిన పొడి వాతావరణం
దేశంలో వింత వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా, భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఢిల్లీలో మరో మూడు రోజుల పాటు కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావణ శాఖ హెచ్చరించింది. అలాగే, రానున్న మూడు రోజుల పాటు బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.
మరోవైపు, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మాత్రం పొడి వాతావణం నెలకొంది. దీంతో దక్షిణాదిలో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గిపోతుందని వెల్లడించింది. మధ్యభారతంలోని మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో ఈ నెల 29వ తేదీవరకు, ఉత్తరాఖండ్లో ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బుధవారం ఉదయానికి పశ్చిమ - వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సోమవారం కురిసిన భారీ వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో ఆకాశం మేగావృతమై ఉంటుందని, అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.