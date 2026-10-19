ఓసీఏ కార్డును ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో చెప్పండి : ఇమ్రాన్ ఖాన్కు నోటీసు
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్ చేస్తూ ఢిల్లీ వేదికగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేసిన ఆందోళనలో పాల్గొన్న బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్కు మరిన్ని చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. ఫారినర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ తాజాగా మరో నోటీసు జారీచేసింది. ఆయన ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డును ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో వివరణ ఇవ్వాలని కోరింది. ఈ మేరకు 15 రోజుల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం. భారత్ను విడిచి వెళ్లాలంటూ గతంలో జారీ చేసిన నోటీసును బాంబే హైకోర్టులో ఇమ్రాన్ ఖాన్ సవాలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
భారత్ను విడిచి వెళ్లాలంటూ ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ ఇచ్చిన నోటీసును సవాలు చేస్తూ ఇమ్రాన్ ఖాన్ అక్టోబరు 17వ తేదీన బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. భారత్ను విడిచి వెళ్లాలన్న ఆదేశాన్ని రద్దు చేయాలని కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అక్టోబరు 10న ముంబైలో జరిగిన కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనలో ఇమ్రాన్ఖాన్ పాల్గొన్నారు. ఈ నిరసనలో పాల్గొన్న వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని, ఆ తర్వాత విడుదల చేశారు.
ఈ పరిణామాల అనంతరం అక్టోబరు 14న ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ ఇమ్రాన్ ఖాన్కు భారత్ను విడిచి వెళ్లాలని నోటీసులు జారీ చేసింది. అక్టోబరు 28లోగా దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించింది. ఇమ్రాన్ అమెరికా పౌరుడని, ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ ఫారినర్స్ యాక్ట్, 2025 నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపిస్తూ ఈ నోటీసులు ఇచ్చింది.