కోర్టులో భర్తను కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నిన భార్య, నవ్వుతూ తన్నులు తిన్న భర్త (video)
ఆ భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకున్నారు. ఐతే భర్త నుంచి తనకు భరణం రావాలంటూ సదరు భార్య పిటీషన్ వేసింది. ఆ భర్త తన భార్యతో విడాకులు కావడంతో మరింత తెలివిగా తన పేరుపై వున్న ఆస్తులన్నిటినీ తన తల్లికి రాసేసాడు. కోర్టులో విచారణకు వచ్చిన ఈ జంట వాదోపవాదాలు పూర్తయ్యాయి. కోర్టు ముందు తనకు ఉద్యోగం లేదనీ, పైగా తన పేరుపై చిల్లిగవ్వ ఆస్తి కూడా లేదు కనుక భరణంగా తన మాజీ భార్యకు ఏమీ ఇవ్వలేనని తేల్చి చెప్పాడు.
విచారణ జరిపిన కోర్టు భర్త వాదనతో ఏకీభవించింది. భరణం ఏమీ రాదని తీర్పునిచ్చింది. అంతే... ఆ మాజీభార్య తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది. విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ తన మాజీ భర్త జుట్టు పట్టుకుని కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నింది. దుర్భాషలాడింది. ఆమె అలా దాడి చేస్తున్నా సదరు మాజీ భర్త మాత్రం ఆమె దగ్గర నవ్వుతూ తన్నులు తిన్నాడు. ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్ అవుతోంది. విడాకులు తీసుకున్న వీరిలో వివాహిత సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి కాగా భర్తకు ఎలాంటి ఉద్యోగం లేదు.