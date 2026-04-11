శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (19:57 IST)

ఆ గ్రామంలో అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తే వీధులను శుభ్రం చేయాల్సిందే...

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ గ్రామంలో నివసించే ప్రజలు అసభ్య పదజాలంతో ఇతరులను దూషిస్తే కఠిన శిక్షలను అనుభవించాల్సిందే. పైగా, అపరాధం చెల్లించాల్సి. అలాగే, వీధులు కూడా శుభ్రం చేయాల్సివుంటుంది. ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉందనేకదా మీ సందేహం. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బుర్హాన్పూర్ జిల్లాలోని బోర్సర్‌ అనే గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామంలో అసభ్య పదజాలం వాడితో కఠిన శిక్ష తప్పదని, నోరు జారితే రూ.500 జరిమానా లేదా గంటపాటు గ్రామ వీధులను శుభ్రం చేయాలనే నిబంధనను అమలు చేస్తున్నారు. తమ గ్రామంలో సభ్యత, సంస్కారం, మర్యాదను పెంపొందించేందుకు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సత్ఫాలితాలనిస్తోంది. 
 
ఆ గ్రామ సర్పంచ్ అంతర్ సింగ్, ఉప సర్పంచ్ వినోద్ షిండే, సామాజిక కార్యకర్త అశ్విన్ పటేల్ ఈ వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. గతంలో సుమారు 6,000 జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామంలో చిన్న పిల్లలు సైతం బహిరంగంగా బూతులు మాట్లాడుతూ గొడవలకు దిగేవారు. ఈ దుర్భాష కారణంగా గ్రామ వాతావరణం దెబ్బతింటోందని భావించి, ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఈ నిబంధనపై అధికారికంగా తీర్మానం చేసి, ఊరంతా పోస్టర్లు అంటించింది.
 
ఈ నియమం అమలులోకి వచ్చాక గ్రామంలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. గ్రామస్థులంతా సభ్యతతో కూడిన భాష వాడతామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. 20 మందికి పైగా వార్డు సభ్యులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుండటంతో ఈ నియమం సమర్థంగా అమలవుతోంది. ఈ మార్పుతో ఇప్పుడు గ్రామంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొందని, ముఖ్యంగా మహిళలు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని సర్పంచ్ తెలిపారు.
 
అసభ్య భాష నిర్మూలనతో పాటు గ్రామంలో మరిన్ని సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు డస్ట్ బిన్లు ఏర్పాటు చేయడం, మొక్కలు నాటడం, ప్రధాన కూడళ్లలో ఉచిత వై-ఫై సౌకర్యం కల్పించడం వంటి చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ సంస్కరణల ఫలితంగా బోర్సర్ గ్రామం ఇప్పుడు ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Mangli case: మంగ్లీ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - వేణు ఊడుగులఆర్థిక మోసం ఘటనలో గాయని మంగ్లీపై నమోదైన కేసులో దర్శక, నిర్మాత వేణు ఊడుగుల కూడా ఉన్నారంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్రచారం చేశాయి. ఈ అసత్య వార్తలపై వివరణ ఇచ్చారు వేణు ఊడుగుల. మంగ్లీ కేసుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు వేణు ఊడుగుల ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్, రశ్మికకు సెట్స్ లోకి వెల్ కమ్ చెప్పిన రణబాలి మేకర్స్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో టీ సిరీస్ సమర్పణలో ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. "రణబాలి" సెప్టెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Venkat: హరుడు కోసం ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది : వెంకట్శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం చూతము రారండి, అన్నయ్య, ప్రేమ కోసం, శివ రామరాజు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో అలరించిన హీరో వెంకట్ సినిమాల్లోకి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. విఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ లో వెంకట్ హీరోగా రూపొందుతున్న మాస్ కమర్శియల్ ఎంటర్ టైనర్ 'హరుడు'. రాజ్ తాళ్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సమ్మర్ స్పెషల్ గా మే 8న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.

Kayadu Lohar: ది ప్యారడైజ్ నుంచి సుబ్బలక్ష్మి గా కయాదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా ది ప్యారడైజ్ పై అంచనాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 'ఆయా షేర్' సింగిల్ విడుదల తర్వాత నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుకున్నాయి. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్ పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రతి పాత్ర రివల్ తో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.

Varuntej :: కొరియన్ కనకరాజు నుంచి 'కమ్సాహంనిదా రిలీజ్వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' వేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను చివరి దశకు చేరుకుంది. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం, భారతీయ, కొరియన్ నేపథ్యాలలో హారర్, కామెడీ,క్రాస్ కల్చర్ మేళవింపుతో పుల్ లెంత్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతోంది.

Watch More Videos

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్వైజాగ్: భారతదేశపు ప్రముఖ సందర్భోచిత, సాయంకాలపు దుస్తుల బ్రాండ్ అయిన సోచ్, వైజాగ్‌లో తమ రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దీనితో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంస్థ స్టోర్‌ల సంఖ్య పదకొండుకు చేరింది. సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వైజాగ్, సాయంకాలపు, సందర్భోచిత దుస్తుల కోసం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్‌గా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. 1,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, ఒక ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించేలా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com