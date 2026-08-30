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  4. In Mann Ki Baat, PM Modi calls for drug-free youth to build Viksit Bharat
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 30 August 2026 (16:45 IST)

మత్తు రహిత సమాజం కోసం యువత ప్రతినబూనాలి : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపు

narendra modi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (16:45 IST)
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మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా యువత నడుం బిగించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చారు. క్షణికమైన ఆనందాన్నిచ్చే మత్తు పదార్థాలు ఉజ్వల భవితను దెబ్బతీసి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు. మాదకద్రవ్య రహిత సమాజం కోసం ప్రతినబూనాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. 
 
ఎటువంటి మత్తు పదార్థాలకైనా బానిసలు కాకుండా దూరంగా ఉండేలా మానసిక, శారీరక దృఢత్వాన్ని కలిగి ఉండాలన్నారు. డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా సోషల్‌ మీడియాలో అవగాహన కల్పించాలని కంటెంట్‌ క్రియేటర్లు, యూట్యూబర్‌లకు సూచించారు. ఆదివారం మన్‌కీ బాత్‌ 137వ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ..ఈ మేరకు యువతకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 
 
‘మాదక ద్రవ్య రహిత భారత్‌’ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రతి వ్యక్తీ, కుటుంబం, సమాజం, దేశం యావత్తూ కలిసి రావాలని మోడీ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనం నుంచి విముక్తులైన వారిని సమాజం అక్కున చేర్చుకుని గౌరవించాలన్నారు. సమాజమద్దతు, యోగ, ధ్యానం, దృఢచిత్తం, ఆత్మవిశ్వాసం ద్వారా మత్తుపదార్థాలకు దూరం కావొచ్చన్నారు.  ‘నషా ముక్త్‌ యువ ఫర్‌ వికసిత భారత్‌ సంకల్ప్‌ అభియాన్‌’ కార్యక్రమాంలో యువత పెద్ద మొత్తంలో హాజరవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. 
 
వీధి వ్యాపారుల కోసం తీసుకువచ్చిన ‘పీఎం స్వనిధి యోజన’ లక్షలాది మంది మహిళలకు ఉపయోగపడుతోందని మోదీ పేర్కొ్న్నారు. దీనిద్వారా దాదాపు 46శాతం మంది మహిళలు తమ వ్యాపారాలను విస్తరించుకుంటూ.. ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటున్న అంశాన్ని గుర్తుచేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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