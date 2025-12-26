Army: సైనికులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక రీల్స్ చూడవచ్చు.. కానీ అది చేయకూడదు..
సైనికులకు గుడ్ న్యూస్. భారత సైనికులు ఇక సోషల్ మీడియాను వీక్షించవచ్చు. దేశ భద్రత దృష్టిలో ఉంచుకుని గతంలో విధించిన కఠిన ఆంక్షలను సడలిస్తూ, జవాన్లు, అధికారులు ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్గా ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతినిచ్చింది.
ఈ మేరకు భారత సైన్యం కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. కొత్త పాలసీల ప్రకారం.. ఆర్మీ సిబ్బంది ఇన్స్టాగ్రామ్ను కేవలం ప్యాసివ్ అబ్జర్వర్స్గా మాత్రమే ఉపయోగించాలి. రీల్స్ చూడవచ్చు.. కానీ ఆర్మీ జవాన్లు రీల్స్ చేయడానికి వీలులేదు.
తద్వారా వ్యూ ఒన్లీ పాలసీ అమలులో వుంటుంది. సైనికులు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలాంటి ఫోటోలు, వీడియోలు లేదా అభిప్రాయాలను పోస్ట్ చేయకూడదు. అలాగే ఇతర పోస్టులపై కామెంట్లు చేయడం, 'లైక్' చేయడం లేదా రియాక్ట్ అవ్వడం కూడా నిషేధించబడింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు ఎక్స్, యూట్యూబ్, క్వోరా వంటి అకౌంట్లు కూడా కేవలం నాలెడ్జ్, ఇన్పర్మేషన్ కోసం మాత్రమే ప్యాసివ్గా ఉపయోగించాలని ఆర్మీ తెలిపింది.