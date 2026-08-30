గదిలో ఏకాంతంగా ప్రియుడితో దొరికిన భార్య.. ప్రియుడితో కలిసి గొంతు నులిమి భర్త హత్య
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సోన్భద్రలోని శక్తి నగర్లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. కట్టుకున్న భార్య పరాయి మగాడితో ఉండటాన్ని భర్త తట్టుకోలేకపోయాడు. పైగా, తన భార్య ఓ గదిలో ప్రియుడితో ఏకాంతంగా ఉండటాన్ని కళ్లారా చూశాడు. అంతే, భర్తకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుని రావడంతో భార్య, ఆమె ప్రియుడితో ఘర్షణపడ్డాడు. అయితే, కట్టుకున్న భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను గొంతు నులిమి హత్య చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
సోన్భద్రలోని శక్తినగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన రామశంకర్ మిశ్ర(42) అనే వ్యక్తి ఎన్.సి.ఎల్ బీనా అనే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఆయనకు భార్య ప్రియాంక మిశ్ర (35) ఉంది. ఆమె గత కొన్నేళ్లుగా వికాస్ చౌహాన్ (25) అనే కుర్రోడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఈ విషయం తెలిసిన భర్త భార్యను పలుమార్లు మందలించారు. అయినప్పటికీ ఆమె తీరు మార్చుకోలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 22వ తేదీన ప్రియాంక తమ నివాసంలోనే ప్రియుడు వికాస్తో కలిసి ఏకాంతంగా, అభ్యంతరకరస్థితిలో ఉన్నపుడు రామశంకర్ మిశ్రా కళ్లారా చూశాడు. దీంతో భార్యను నిలదీయడంతో పాటు వికాస్తో ఘర్షణపడ్డాడు. ఆ తర్వాత ప్రియాంక, వికాస్లు కలిసి రామశంకర్ను గొంతునులిమి, తలను నేలకేసి కొట్టి చంపేశారు. ఆపై రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు తన స్నేహితులు అనురాగం, సోనులతో కలిసి మృతదేహాన్ని రోడ్డు పక్కన పడేశారు. దీనిపై సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు.. కేసు నమోదు చేసి ప్రియాంక, వికాస్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ కేసులో వికాస్ స్నేహితులైన అనురాగ్, సోనులను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.