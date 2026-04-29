సూరత్లో పట్టపగలు 12 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి యత్నించిన వ్యక్తి, పట్టుకుని చితక్కొట్టారు, వీడియో
సూరత్లో మైనర్ బాలికపై 40 ఏళ్ల వ్యక్తి లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడు. అల్తాన్లోని అట్లాంటా మాల్ సమీపంలో ట్యూషన్ ముగించుకుని తిరిగి వస్తున్న 10వ తరగతి విద్యార్థినిని, 40 ఏళ్ల మహమ్మద్ అజీజ్ అనే వ్యక్తి అత్యాచారం చేసేందుకు ఆమెను పక్కనే వున్న పొదల్లోకి లాక్కెళ్లాడు. ఆ బాలిక సహాయం కోసం కేకలు వేయడంతో స్థానికులు వెంటనే నిందితుడిని పట్టుకుని బహిరంగంగా చితకబాదారు.
పోలీసులు వచ్చినా కూడా ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన జనం అతడిని పోలీస్ వ్యాన్ నుంచి బయటకు లాగి మళ్లీ కొట్టారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ 4,000 మందికి పైగా అల్తాన్ పోలీస్ స్టేషన్ను చుట్టుముట్టారు. దీంతో పోలీసులు గుంపుపై లాఠీఛార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది. మంగళవారం నాడు పోలీసులు నిందితుడిని తీసుకుని సీన్ రికన్స్ట్రక్ట్ చేసందుకు వచ్చిన సమయంలో ఆగ్రహంతో ఉన్న స్థానికులు నిందితుడిని మళ్లీ కొట్టారు.