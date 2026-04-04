మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్ నగరంలో వేధింపులకు గురవుతున్న ప్రతి 10 మందిలో 9 మంది
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో మహిళలపై వేధింపులు తారాస్థాయికి చేరుతున్నట్లు మహిళా- శిశు సంక్షేమ శాఖకు చెందిన వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) తన తాజా గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఇండోర్లో మహిళలపై జరిగే నేరాల గ్రాఫ్ పెరిగిందని ఈ నివేదిక సూచిస్తోంది. గత ఏడాది కాలంలో, తమ సొంత బంధువుల చేతిలోనే వేధింపులకు గురైన వేలాది మంది మహిళలు సహాయం కోసం పోలీస్ స్టేషన్లను ఆశ్రయించారని ఈ నివేదిక పేర్కొంది.
మహిళలపై హింసకు సంబంధించిన వాస్తవ పరిస్థితి ఏమిటి?
ఏప్రిల్ 2025 నుంచి మార్చి 2026 మధ్య కాలంలో, 5,266 మంది మహిళలు వన్ స్టాప్ సెంటర్లో ఫిర్యాదులను నమోదు చేశారు. ఈ కేసులలో 5,078 కేసులు కేవలం గృహ హింసకు సంబంధించినవే. 188 కేసులు లైంగిక వేధింపులు లేదా బయటి వ్యక్తులతో తలెత్తిన వివాదాల విభాగాల కింద నమోదు చేయబడ్డాయి. నవంబర్ నెలలో అత్యధికంగా 522 కేసులు నమోదయ్యాయి. నగరంలో ప్రతి 10 మంది మహిళల్లో 9 మంది, తమ సొంత ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్యే శారీరక, మానసిక లేదా ఆర్థిక వేధింపులకు బలవుతున్నారని ఇది సూచిస్తోంది.
ప్రతి నెలా 550 కేసులు: కొన్ని నెలల్లో, బాధితులైన మహిళల సంఖ్య 450 నుండి 550 మధ్య నమోదైందని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో, పరిపాలన మరియు పోలీసుల జోక్యం తర్వాత, కుటుంబాలు రాజీకి రావడానికి అంగీకరిస్తున్నాయి. తరచుగా, రాజీ కుదిరిన తర్వాత కూడా హింస ఆగడం లేదు. తత్ఫలితంగా, ఈ కేసులలో కొన్ని ఇప్పుడు కలెక్టరేట్లో జరిగే ప్రజా ఫిర్యాదుల విచారణల (public grievance hearings) సమయంలో ప్రస్తావనకు వస్తున్నాయి.
నవంబర్లో అత్యధిక కేసులు: ఇండోర్లో నవంబర్ 2025లో అత్యధికంగా 522 కేసులు నమోదవడం గమనార్హం; ఈ సంఖ్య నగరంలో కుటుంబ కలహాలు మరియు మానసిక ఒత్తిడి స్థాయిలు పెరుగుతున్న తీరును ప్రతిబింబిస్తోంది. అదనంగా, డిసెంబర్లో 457 కేసులు, ఆ తర్వాత జనవరి 2026లో 465 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇవి కేవలం వాస్తవంగా నమోదైన కేసులను మాత్రమే సూచిస్తున్నాయని శాఖా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. సామాజిక అవమానం జరుగుతుందనే భయంతో వెలుగులోకి రాని అనేక ఇతర ఉదంతాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఎవరికి ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంది? వన్ స్టాప్ సెంటర్ నివేదిక ప్రకారం, హింసకు గురవుతున్న మహిళల్లో అత్యధికులు విద్యావంతులు, ఉద్యోగస్తులైన వృత్తి నిపుణులు. ఈ బాధితులలో కొత్తగా పెళ్లైన వధువుల నుండి వృద్ధ మహిళల వరకు ఉన్నారు, వీరందరూ తమపై జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలను నివేదించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు.