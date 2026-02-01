నిర్మలమ్మ ఆర్థిక పద్దు... ఆదాయ పన్ను స్లాబుల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన 2026-27 సంవత్సర వార్షిక బడ్జెట్లో ఆదాయపు పన్ను స్లాబుల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. అలాగే, పన్ను మినహాయింపుల్లో కూడా ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. గత యేడాది ప్రకటించిన కొత్త ఆదాయపు పన్ను శ్లాబులనే ఈ దఫా కూడా యధాతథంగా ఉంచారు. దీంతో పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఎలాంటి ఊరట లభించలేదు. 2025..26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సవరించిన పన్ను విధానమే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి వర్తిస్తుందని ఆమె తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, వార్షిక బడ్జెట్ ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పై పడింది. ఫలితంగా మార్కెట్ సూచీలు భారీ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. బడ్జెట్లో కంపెనీల బైబ్యాక్పై పన్ను విధించడంతో పాటు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్పై సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ను పెంచడం మార్కెట్లను కుదిపేసింది. దీంతో ఉదయం 12.30 గంటల సమయంలో సెన్సెక్స్ 1367 పాయింట్లు క్షీణించి 80,675 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 535 పాయింట్లు పతనమై 24,785 వద్ద కదలాడుతోంది. ఒకదశలో సెన్సెక్స్ 2000పాయింట్లు, నిఫ్టీ 700 పాయింట్లకు పైనే పడిపోయాయి.
బడ్జెట్ నేపథ్యంలో ఆదివారం అయినప్పటికీ మార్కెట్లు పనిచేస్తున్నాయి. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు సూచీలు ఫ్లాట్గా ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించాయి. ప్రసంగం మొదలైన తర్వాత లాభాల్లోకి వెళ్లాయి. అయితే బైబ్యాక్పై పన్ను, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (ఎస్టీటీ)పై ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటన చేయగానే సూచీలు కుదేలయ్యాయి. ఒక్కసారిగా భారీ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.