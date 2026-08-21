బెంగళూరు.. కారులో రూ.9 కోట్ల నగదు స్వాధీనం.. అంత డబ్బు ఎక్కడిది?
తమిళనాడులోని హోసూర్కు నగదును అక్రమంగా తరలిస్తున్నారన్న సమాచారం మేరకు, బెంగళూరు ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ సమీపంలో పోలీసులు ఒక కారును అడ్డుకుని తనిఖీ చేయగా, ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు అందులో ఉన్న రూ. 9 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఆ వాహనాన్ని ఆపడంలో సహకరించాలని ఆదాయపు పన్ను శాఖ బెంగళూరు నగర పోలీసులను కోరిన నేపథ్యంలో, ఆగస్టు 18 రాత్రి ఈ తనిఖీ జరిగింది. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, బెంగళూరు నగరం యూనిట్-22 ఆదాయపు పన్ను శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జగదీష్, బెంగళూరు నుండి హోసూరు వైపు అక్రమ నగదును తరలిస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న ఒక కారు గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఈ సమాచారం ఆధారంగా, ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన రాత్రిపూట గస్తీ సిబ్బంది, హోసూరు రోడ్డులోని బీఈటీఎల్ టోల్ దాటిన తర్వాత ఉన్న సిగ్నల్ వద్ద ఆ వాహనాన్ని అడ్డుకున్నారు. ఆ వాహనాన్ని, అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి, తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు అప్పగించారు.
వాహన తనిఖీలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు రూ.9 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. అదుపులోకి తీసుకున్న వారిలో ఒకరు తమిళనాడులోని తూత్తుకుడికి చెందిన సింధు జ్యువెల్లర్స్తో సంబంధం ఉన్న 42 ఏళ్ల సచిన్గా గుర్తించబడ్డారు. ఆ నగదు మూలాలు, అది ఎక్కడికి తరలించబడుతుందో తెలుసుకునేందుకు, ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు వారిని విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అక్కడ, విచారణలో ఉన్న వ్యక్తులకు సంబంధం ఉన్న ఒక నివాసంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.