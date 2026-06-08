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  4. INDIA bloc deals a stunning blow to Tamil Nadu CM Vijay
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (15:23 IST)

తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన ఇండియా కూటమి

Rahul - Vijay
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (15:23 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (15:25 IST)
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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌కు ఇండియా కూటమి దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై ఉమ్మడి వ్యూహాన్ని రచించేందుకు ఇండియా కూటమి నాయకులు ఢిల్లీలో సమావేశమయ్యారు. సోమవారం జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కి ఆహ్వానం అందలేదు.
 
కాంగ్రెస్ పార్టీకి తమిళనాడులో ఆప్తుడిగా మారిన విజయ్ కు ఇండియా కూటమి నుంచి ఆహ్వానం అందకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐతే టెక్నికల్ కారణాల వల్ల ఆహ్వానం అంది వుండదని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
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