జ్ఞానేష్ కుమార్పై చర్యలకు డిమాండ్.. న్యూఢిల్లీలో హైడ్రామా.. రాహుల్, ప్రియాంకాల అరెస్ట్.. ఆపై? (video)
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్పై చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రత్యేక విస్తృత పునర్విమర్శ ప్రక్రియ (SIR)ను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఇండియా బ్లాక్ పార్లమెంట్ సభ్యులు పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం వైపు పాదయాత్ర చేయడంతో న్యూఢిల్లీలో హై డ్రామా చోటుచేసుకుంది.
Rahul Gandhi_Priyanka
పోలీసులు మార్గాన్ని బారికేడ్లతో మూసివేసి, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు అభిషేక్ బెనర్జీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ సహా పలువురు నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఎన్నికల కమిషనర్లతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆకాశవాణి భవన్ బయట ధర్నా చేపట్టారు.
ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ఓటర్ల హక్కులను పరిరక్షించడమే ఈ ఆందోళన లక్ష్యమని ప్రతిపక్షాలు పేర్కొనగా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు నోటీసు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ఆరోపణలను ఖండించింది.
దీంతో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు మకాం వేసిన ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణాన్ని ఢిల్లీ పోలీసులు ఖాళీ చేయించడం ప్రారంభించారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, ఇతర ప్రతిపక్ష నాయకులను అదుపులోకి తీసుకుని బస్సు ఎక్కించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా రెండు గంటల నిర్బంధం తర్వాత విడుదలయ్యారు. ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయానికి వారు చేపట్టిన ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకున్న అనంతరం, ఢిల్లీలోని ఆకాశవాణి భవనం నుంచి వారిని కింగ్స్వే క్యాంప్కు తరలించారు.
India’s Leader of Opposition Rahul Gandhi, along with other senior opposition leaders forcibly removed from a protest site in #Delhi. The leaders had been protesting against the Election Commission, alleging irregularities in India’s electoral process. https://t.co/fVO9dVVZ38— Ahmer Khan (@ahmermkhan) October 6, 2026
ప్రతిపక్ష నాయకులు జ్ఞానేష్ కుమార్ను కలిసే వరకు నిరసన కొనసాగుతుందని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై రాజకీయ వివాదం, ఓటరు నమోదు ఫారాలలో అనధికారిక మార్పులు జరిగాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నిరసన చోటుచేసుకుంది. అయితే, ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనంలో విభేదాలు ఉన్నాయన్న సూచనలను ఎన్నికల కమిషన్ తోసిపుచ్చింది. ఎస్ఐఆర్పై నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా తీసుకున్నామని స్పష్టం చేసింది.
Touch her brother, she’ll leave you all bald. ???? Priyanka Gandhi came for Rahul Gandhi at Kingsway Camp. ♥️???????? https://t.co/OvRc2Fsaog— rantrums (@rantrums_) October 6, 2026