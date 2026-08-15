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  4. India Leaders hit back at Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif's warning over the Indus Waters Treaty
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 15 August 2026 (09:33 IST)

ఎర్ర గీత దాటారో... ప్రపంచ పటంలో లేకుండా చేస్తాం : పాక్‌కు భారత్ నేతల హెచ్చరిక

india vs pakistan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (09:33 IST)
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సింధూ నదీ జలాల అంశంపై పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతోంది. దీనిపై భారత్ నేతలు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చింది. రెడ్ లైన్ దాటారో ప్రపంచ పటంలో లేకుండా చేస్తాం అంటూ హెచ్చరించారు. ఎలాంటి దుస్సాహసానికి పాల్పడినా పాకిస్తాన్‌ను ప్రపంచ పటం నుంచే తుడిచిపెడతామని పార్టీలకతీతంగా నేతలు ముక్తకంఠంతో హెచ్చరించారు.
 
సింధు జలాల అంశం తమ దేశానికి 'రెడ్ లైన్' అని, ఈ విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భారత నేతలు గట్టిగా బదులిచ్చారు. పాకిస్తాన్ తన గడ్డపై నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేంత వరకు సింధు జలాల ఒప్పందం నిలిపివేతలోనే ఉంటుందని భారత్ ఎప్పటినుంచో స్పష్టం చేస్తోంది.
 
ఈ విషయంపై ఐఏఎన్ఎస్ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్, 'భారత్ తన జాతీయ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగానే పనిచేస్తుంది. అసలు పాకిస్థాన్ స్థాయి ఎంత? ప్రపంచంలో ఏ శక్తి ఉన్నా సరే.. మేము మా ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేస్తాం, వాటిని దృఢంగా కాపాడుకుంటాం' అని తేల్చిచెప్పారు.
 
బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ఆర్.పి.సింగ్ పాకిస్తాన్‌ను విమర్శిస్తూ, 'గతేడాది జరిగిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' సమయంలో పాకిస్థాన్ పరిస్థితి ఏమైందో షెహబాజ్ షరీఫ్ మరిచిపోయి ఉండొచ్చు. వారి ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలు, విమానాశ్రయాలు ఎలా ధ్వంసమయ్యాయో గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలాంటి దుస్సాహసానికి ప్రయత్నించినా, పాకిస్థాన్ ప్రపంచ పటం నుంచే శాశ్వతంగా కనుమరుగవుతుంది' అని తీవ్రస్థాయిలో
హెచ్చరించారు.
 
అలాగే, కాంగ్రెస్ ఎంపీ తారిఖ్ అన్వర్ కూడా ఇదే తరహా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 'భారత్ ఈ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడానికి బలమైన కారణం ఉంది. పాకిస్తాన్ వైపు నుంచి ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల కాశ్మీర్‌లో అమాయకుల ప్రాణాలను బలిగొన్న దాడుల నేపథ్యంలో, పాకిస్తాన్‌తో సంబంధాలు కొనసాగించడం భారత్‌కు చాలా కష్టం' అని వ్యాఖ్యానించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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