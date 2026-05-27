దేశంలో సుధీర్ఘ దూరం ప్రయాణించే రైలు ఏది?
ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద వ్యవస్థగా గుర్తింపు పొందిన భారతీయ రైల్వే... దేశంలో ఒక సుధీర్ఘ దూరం ప్రయాణించే రైలును నడుపుతోంది. ఈ రైలు మూడు పగలు, మూడు రాత్రుల పాటు ప్రయాణించి గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది. ఆ రైలు పేరు వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్. స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి సందర్భంగా గత 2011లో ఈ రైలును భారతీయ రైల్వే ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రైలు దేశంలోనే అత్యంత సుధీర్ఘమైన రైలు మార్గంలో ప్రయాణించే ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. అస్సోంలోని డిబ్రూగఢ్లో ప్రారంభమై దేశపు దక్షిణ అంచున ఉన్న కన్యాకుమారి వరకు ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. మొత్తం 4155 కిలోమీటర్ల దూరం ఈ రైలు ప్రయాణం సాగుతుంది.
ఈ సుధీర్ఘ ప్రయాణానికి దాదాపు 74 నుంచి 75 గంటల సమయం పడుతుంది. అంటే దాదాపు 3 పగళ్లు, 3 రాత్రులు ప్రయాణంలోనే గడపాల్సి ఉంటుంది. తన ప్రయాణ మార్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో సహా మొత్తం 12 రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. ఈ రైలు గౌహతి, భువనేశ్వరి, విజయవాడ, చెన్నై వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు మొత్తం 55 స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
అస్సోంలోని తేయాకు తోటల నుంచి తూర్పు తీర మైదానాలు, సముద్ర ప్రాంతాల మీదుగా సాగే ఈ ప్రయాణం భారత దేశంలోని భిన్న సంస్కృతులు, వాతావరణం, ప్రకృతి దృశ్యాలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపిస్తుంది. అందుకే రైల్వే ప్రియులకు, వ్లాగర్లకు ఈ రైలు ప్రయాణమంటే అమితమైన ఇష్టం. దూరం, ప్రయాణ పరంగా భారతీయ రైల్వేల్లో ఇప్పటికీ ఇదే రికార్డుగా ఉంది.
