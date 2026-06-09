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ఏఐ వల్ల ఐటీ ఉద్యోగాలకు ముప్పు లేదు : టీసీఎస్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్
కృత్రిమ మేథ (ఏఐ) వద్ద ఐటీ ఉగ్యోగులకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్) చైర్మన్ ఎన్.చంద్రశేఖరన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఏఐ ప్రాణాంతకమైన ముప్పు కాదని, అదొక అవకాశమని వెల్లడించారు. టీసీఎస్ 31వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో వాటాదారులతో తాజాగా మాట్లాడారు. ఏఐతో ప్రపంచ టెక్నాలజీ మార్కెట్ విస్తరించడానికి సిద్ధంగా ఉందని, ఐటీ రంగానికి కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు వస్తాయని చంద్రశేఖరన్ ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు.
'ప్రస్తుతం ఐటీ మోడల్కు ఏఐ ప్రాథమిక ముప్పు అని కొందరు చెబుతున్నారు. కానీ నేను ఈ పరిస్థితులను భిన్నంగా చూస్తున్నాను. ఐటీ రంగానికి ఇప్పటివరకు లభించని ముఖ్యమైన అవకాశం అని భావిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం టీసీఎస్ భారీగా ఏఐ ఏజెంట్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది. కంపెనీలో ఉద్యోగులు, ఏఐ ఏజెంట్లు సమాన సంఖ్యలో ఉండేరోజు ఎంతో దూరంలో లేదు' అని పేర్కొన్నారు.
కృత్రిమ మేథ ప్రభావం కారణంగా మెటా, అమెజాన్, గూగుల్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్న విషయం తెల్సిందే. దీంతో ఏఐ కారణంగా అనేక మంది ఐటీ ఉద్యోగులు తమ ఉపాధిని కోల్పోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతున్న నేపథ్యంలో టీసీఎస్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంగా ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ట్రైలర్
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం, త్యాగం, ప్రేమ, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో రూపొందిన హృదయాన్ని హత్తుకునే చిత్రం ‘ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్’ (Since 2009). దుర్గా దేవ్ నాయుడు హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఈ చిత్రాన్ని K ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై, మహేష్ గుడారు సమర్పణలో కేదార్నాథ్ నిర్మించారు. అన్విష కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ట్రైలర్ లాంచ్, ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు.
Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో తన రాబోయే #PSPK32 స్క్రిప్ట్ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన ఆరోగ్య రీత్యా కొంత కాలం విరామం తీసుకున్నారు. ఆ మధ్యలో సినిమాల షూటింగ్ ల కోసం కొత్త గెటప్ వేశారని గడ్డెం పెంచడం, ఆ తర్వాత ట్రిమ్ గా మారడం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ, రాజకీయంగా బిజీగా వున్నందున షూటింగ్ లకు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు సన్నిహితులు తెలియజేస్తున్నారు.
Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.