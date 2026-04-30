సామర్థ్యం లేక ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిలిపివేయలేదు... అవసరమైతే.. : రాజ్నాథ్ సింగ్
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ను సామర్థ్యం లేక మధ్యలోనే నిలిపివేయలేదని, అవసరమైతే మళ్లీ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు కేంద్ర రక్షణ శాఖామంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఏఎన్ఐ నిర్వహించిన జాతీయ భద్రతా సదస్సు 2.0లో ఆయన పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ను భారత్ తన సొంత నిర్ణయం మేరకే నిలిపివేసిందన్నారు. అవసరమైతే మళ్లీ సుధీర్ఘ యుద్ధం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సామర్థ్యం లేక ఆపరేషన్ సిందూర్ను ఆపేయలేదని, అది ఒక వ్యూహాత్మకమైన నిర్ణయమన్నారు. 'ఈ ఆపరేషన్ మన సాయుధ దళాల సమైక్యతకు కూడా ఒక ఉదాహరణ. ఇందులో మన త్రివిధ దళాలు సమన్వయంతో ముందుకువెళ్లాయి. సొంత నిబంధనల ప్రకారమే ఆపరేషన్ను ప్రారంభించి.. సరైన సమయంలోనే దాన్ని ముగించాం. ఇది స్వచ్ఛందంగా తీసుకున్న నిర్ణయం. అవసరమైతే సుదీర్ఘ యుద్ధానికి పూర్తి సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని అన్నారు. ఉగ్రవాదం మానవత్వానికి మాయని మచ్చ అని పేర్కొన్నారు. దీనిపై పోరాటం కేవలం భద్రతకు సంబంధించిన విషయమే కాదని.. మానవత్వపు మౌలిక విలువలను పరిరక్షించేందుకని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ సందర్భంగా పాకిస్థాన్పై రాజ్నాథ్ సింగ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆ దేశాన్ని అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రంగా అభివర్ణించారు. ఉగ్రవాదం కేవలం దేశ వ్యతిరేక చర్య మాత్రమే కాదని.. దానికి బహుముఖ కోణాలున్నాయన్నారు. దాన్ని కూకటివేళ్లతో సహా పెకిలించేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పాక్ నిరంతరం ఉగ్రవాదానికి మద్దతిస్తోందని మండిపడ్డారు. భారత్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి కేంద్రమైతే.. పాక్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిజానికి కేంద్ర బిందువుగా మారిందంటూ ఎద్దేవా చేశారు.