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  4. India successfully tests long range land attack cruise missile: DRDO
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 15 June 2026 (20:06 IST)

ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుండి లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ సక్సెస్

DRDO
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (20:01 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (20:06 IST)
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DRDO
భారత రక్షణ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తూ, రక్షణ పరిశోధన-అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) సోమవారం నాడు స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ విజయవంతమైన ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ప్రయోగం ఒడిశా తీరంలోని డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుండి జరిగింది. 
 
చండీపూర్‌లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన వివిధ ట్రాకింగ్ పరికరాలు సేకరించిన డేటా ప్రకారం, పరీక్ష లక్ష్యాలన్నీ పూర్తిగా నెరవేరాయని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్డీ విభాగం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ క్షిపణి అన్ని మిషన్ లక్ష్యాలను సాధించి, కీలక సాంకేతికతలను ధృవీకరించడంతో పాటు, భారతదేశం పెరుగుతున్న సుదూర ఖచ్చితమైన దాడి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించింది.
 
ఈ ప్రయోగాన్ని డిఆర్‌డిఓ ఉన్నతాధికారులు, భారత నౌకాదళం, భారత వైమానిక దళానికి చెందిన వినియోగదారు ప్రతినిధులు వీక్షించారు. ఈ ప్రయోగ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించిన వారిలో రక్షణ కార్యదర్శి, రక్షణ శాఖ (ఆర్ అండ్ డి) కార్యదర్శి, డిఆర్‌డిఓ ఛైర్మన్ రాజేష్ కుమార్ సింగ్ ఉన్నారు.
 
ఎల్ఆర్ఎల్ఎసిఎం విజయవంతమైన ప్రయోగ పరీక్ష సందర్భంగా రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ మొత్తం డిఆర్‌డిఓ బృందాన్ని, పారిశ్రామిక భాగస్వాములను అభినందించారు. ఇందులో పాలుపంచుకున్న బృంద సభ్యులందరి కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు.
 
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఎల్ఆర్ఎల్ఎసిఎం అనేది స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేయబడిన క్షిపణి. దీనిలోని అన్ని ఉపవ్యవస్థలను వివిధ డిఆర్‌డిఓ ప్రయోగశాలలు, భారతీయ పారిశ్రామిక భాగస్వాములు అభివృద్ధి చేశారు. బెంగళూరులోని ఏరోనాటికల్ డెవలప్‌మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ దీనికి నోడల్ ప్రయోగశాలగా ఉంది.
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సెల్వి
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