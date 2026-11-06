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  4. India Successfully Tests Quasi-Ballistic Missile 'Pralay' Off Odisha Coast, Paving Way For Induction Into Armed Forces
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (09:59 IST)

విజయవంతంగా ఒడిశా తీరంలో బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం (video)

Pralay
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (09:59 IST)
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Pralay
భారతదేశం తన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన ప్రళయ క్వాసీ-బాలిస్టిక్ క్షిపణిని గురువారం (నవంబర్ 5) ఒడిశా తీరంలో విజయవంతంగా పరీక్షించింది. సాయుధ దళాలలోకి దీనిని కార్యాచరణలోకి తీసుకురావడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు.
 
రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్‌డీవో) వినియోగదారు పరీక్షలలో భాగంగా డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుండి ఈ పరీక్షను నిర్వహించింది. చండీపూర్‌లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వివిధ రేంజ్ పరికరాల ద్వారా పనితీరుకు సంబంధించిన డేటాను సేకరించి, ధృవీకరించగా, ఈ క్షిపణి నిర్దేశించిన అన్ని లక్ష్యాలను చేరుకుంది.
 
భారతదేశ స్వదేశీ రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడంలో ఈ పరీక్ష మరో ముఖ్యమైన మైలురాయి అని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అభివర్ణించారు. హైదరాబాద్‌లోని ఇమారత్ పరిశోధనా కేంద్రం ఇతర డీఆర్డీవో ప్రయోగశాలల సహకారంతో ఈ క్షిపణిని అభివృద్ధి చేయగా, భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి-ఉత్పత్తి భాగస్వాములలో ఒకటిగా ఈ వ్యవస్థను ఉత్పత్తి చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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