ఎకనామిక్ కారిడార్లో విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయిన టీమ్ మౌంటెన్ ఈగిల్స్
భారత సైన్యం, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య చారిత్రాత్మక సమన్వయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, 'వింగ్స్ ఆఫ్ వాలర్ అండ్ యూనిటీ ఎక్స్పెడిషన్'లో పాల్గొంటున్న భారత సైన్యానికి చెందిన 'టీమ్ మౌంటెన్ ఈగిల్స్'కు చెందిన 4 మైక్రోలైట్ విమానాలు, గుజరాత్లోని చైనేజ్ కి.మీ 946, కి.మీ 949 మధ్య ఉన్న అమృత్సర్-జామ్నగర్ ఎకనామిక్ కారిడార్లో విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయి, టేకాఫ్ అయ్యాయి.
ఈ అద్భుతమైన ఘనత, అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేస్తూ, ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తూ, మన సాయుధ దళాల వ్యూహాత్మక, కార్యాచరణ అవసరాలను తీర్చే ప్రపంచ స్థాయి రహదారి మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ, ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ యొక్క నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది.
ఇది, సాధ్యమైన చోటల్లా, తగిన భద్రతా చర్యలు మరియు సమన్వయంతో ఏరో-అడ్వెంచర్, పర్యాటకం, ఇతర అభివృద్ధి చెందుతున్న కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడానికి జాతీయ రహదారుల సామర్థ్యాన్ని కూడా హైలైట్ చేస్తుంది.
ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయత్నాన్ని అద్భుతంగా సమన్వయం చేసి, విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు భారత సైన్యానికి చెందిన 'టీమ్ మౌంటెన్ ఈగిల్స్', ఎన్.హెచ్.ఏ.ఐ, సంబంధిత అధికారులందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దూరదృష్టి గల నాయకత్వంలో, దేశ అభివృద్ధి, వ్యూహాత్మక, అత్యవసర ప్రతిస్పందన అవసరాలను తీర్చేందుకు, కేవలం అనుసంధానానికి మించి ఒక పటిష్టమైన, స్థితిస్థాపకమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న జాతీయ రహదారుల నెట్వర్క్ను నిర్మించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
यही नया भारत है , एक्सप्रेस वे, हाईवे पर प्लेन उतर रहा है, बदलते जमाने के साथ चलना ही होगा https://t.co/YQn9YScMsD— Dharmendra Singh (@dharmendra135) November 26, 2026