దివగంత సైనికుడు కుమార్తె పెళ్లికి తరలివచ్చిన సైనికులు... తండ్రిలేని లోటును తీర్చారు...
కుమార్తె వివాహం చేయాల్సిన కన్నతండ్రి లేకపోవడంతో అతనితో కలిసి పని చేసిన సైనిక కుటుంబాలే తమ సొంత కుటుంబ సభ్యులుగా మారిపోయారు. పెళ్లి ఖర్చులకు రూ.1.61 లక్షల నగదు బహుమతి ఇవ్వడంతో ఘనంగా వివాహం జరిపించారు. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో అల్వార్ జిల్లా హర్సోలి గ్రామంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అల్వార్ జిల్లా హర్సోలీ గ్రామంలో శనివారం ఈ మనసును కదిలించే దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. దివంగత హవల్దార్ పప్పల్ సింగ్ గతంలో 16వ జాట్ రెజిమెంట్ సేవలందించారు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనా, ఆయన కుటుంబాన్ని తమ కుటుంబంగా భావించిన ఆ రెజిమెంట్ సైనికులు, జూనియర్ కమిషన్డ్ అధికారులు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రీతి వివాహానికి హాజరయ్యారు. పెళ్లి ఖర్చుల నిమిత్తం తమ వంతుగా రూ. 1.61 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. అంతేకాకుండా, యూనిట్ తరఫున రోష్ని ధావల్ ప్రీతి తల్లి అనితా దేవికి శాలువా కప్పి, అందరి సమక్షంలో సముచితంగా గౌరవించిన తీరు చూపరులను భావోద్వేగాలకు గురిచేసింది.
సుబేదార్ వీరేంద్ర కుమార్ ధావల్, నాయిబ్ సుబేదార్ సుబే సింగ్, హవల్దార్ సతీష్ కుమార్, హవల్దార్ సునీల్ కుమార్, నాయక్ లోకేష్, నాయక్ సోహన్ సింగ్, అగ్నివీర్ దివాకర్లతో పాటు పలువురు జవాన్లు దగ్గరుండి పెళ్లి పనులను చూసుకున్నారు. తోటి సైనికుడు లేకపోయినా ఆయన కుటుంబాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకున్న ఆ జవాన్ల ఔదార్యాన్ని చూసి గ్రామస్థులు, పెళ్లికొడుకు తరపు బంధువులు చేతులెత్తి మొక్కుతూ ప్రశంసలు కురిపించారు. సరిహద్దుల్లో ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పెనవేసుకున్న ఆ సైనిక బంధం ఎంతటి పవిత్రమైనదో, 'సేవా పరమో ధర్మః' అనే నినాదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది.
एक सैनिक भले ही दुनिया छोड़ जाए, लेकिन उसकी रेजिमेंट उसे और उसके परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ती ❤️ राजस्थान के अलवर में 16 जाट रेजिमेंट के जवानों ने दिवंगत हवलदार पप्पल सिंह की बेटी की शादी में पिता की तरह पहुंचकर जो मान-सम्मान और अपनापन दिया, वह सच में दिल छू लेने वाला है। रेजिमेंट की ओर से परिवार को ₹1.61 लाख की आर्थिक सहायता भी दी गई। यही है भारतीय सेना की असली पहचान, जहां रिश्ता वर्दी से नहीं, दिल से निभाया जाता है ????????— ???????????????? ???????????????????????? (@ManuGurjar17699) November 23, 2026