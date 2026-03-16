పశ్చిమాసియాలో గగనతల మూసివేత - 5500 విమానాలు రద్దు : కె. రామ్మోహన్ నాయుడు
పశ్చిమాసియాలో గగనతలాల మూసివేతల కారణంగా ఇప్పటివరకు 5500 విమానాల రాకపోకలను రద్దు చేసినట్టు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖామంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. సోమవారం జరిగిన రాజ్యసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆయన విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు.
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుందని, ఈ కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయన్నారు. ముఖ్యంగా, అగ్రరాజ్య స్థావరాలపై దాడుల పేరుతో ఈ ప్రాంతంలోని దేశాలపై ఇరాన్ డ్రోన్లు, క్షిపణులను ప్రయోగిస్తుందన్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత్ నుంచి ఇప్పటివరకు 5500కు పైగా విమానాలను రద్దు చేసినట్టు మంత్రి వెల్లడించారు. ఇలా రద్దు చేయిన విమానాల్లో భారత విమానయాన సంస్థలకు చెందిన 4,335, విదేశీ సంస్థలకు చెందిన 1,187 విమానాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
'పశ్చిమాసియాలో గగనతలం మూసివేతల కారణంగా ఈమేరకు విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. ప్రస్తుత సంక్షోభ సమయంలో విమానయాన కార్యకలాపాల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. పౌర విమానయాన శాఖ, డీజీసీఏలు పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. అవకాశం లభించినప్పుడల్లా విమానాలు నడుపుతున్నాం. ఇలా ఇప్పటివరకు దాదాపు 2.19 లక్షల మందిని చేరవేశాం. ఇప్పటికీ కొన్ని గగనతలాలు మూసిఉన్నాయి. అవి అందుబాటులోకి వచ్చి, సురక్షిత పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడే విమానాల రాకపోకలు సాధారణ స్థితికి చేరుకోగలవు' అని ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఓ ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సమాధానం ఇచ్చారు.