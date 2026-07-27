  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Indian-Origin Diamond Trader Kidnapped In Mali, Freed After 44-Crore Payout
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (17:14 IST)

భారత్ వజ్రాల వ్యాపారి కిడ్నాప్ : విమోచన క్రయధనంగా రూ.44 కోట్లు చెల్లింపు

Blue Diamond
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (17:14 IST)
google-news
ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఒకటైన మాలిలో భారత వజ్రాల వ్యాపారి కిడ్నాప్‌కు గురయ్యాడు. భారత సంతతికి చెందిన ఈ వ్యాపారి పేరు ధీరూ రమణి. ఆయన విడుదల కోసం కుటుంబ సభ్యులు ఏకంగా 4 మిలయన్ యూరోలు (రూ.44 కోట్లు) విమోచన క్రయధనంగా చెల్లించారు. ఈ వారం ప్రారంభంలో రమణి, ప్రస్తుతం మాలిలోనే స్థానిక అధికారుల అదుపులో ఉన్నారు. 
 
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అమ్రేలీ జిల్లాకు చెందిన ధీరూ రమణికి సూరత్ వజ్రాల పరిశ్రమతో పాత సంబంధాలున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా అమెరికాలో స్థిరపడిన ఆయన, వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా మాలిలోని ఒక బంగారు గనిలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఏప్రిల్ నెలలో అక్కడే కిడ్నాప్‌కు గురయ్యారు. 
 
ఆయనను విడిచిపెట్టేందుకు కిడ్నాపర్లు మొదట రూ.100 కోట్లు డిమాండ్ చేయగా, అమెరికాలో ఉంటున్న ఆయన కుటుంబసభ్యులు నేరుగా చర్చలు జరిపి రూ.44 కోట్లకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ చర్చల్లో భారత ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల ప్రమేయం ఏమీ లేదని తెలుస్తోంది. ఆయన విడుదలకు దారితీసిన పరిస్థితులపై స్థానిక పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
 
మాలిలో భద్రతా పరిస్థితులు సరిగా లేకపోవడంతో, రమణి కిడ్నాప్ జరిగిన ఏప్రిల్ నెలలోనే అక్కడి భారత రాయబార కార్యాలయం పౌరులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే, ఈ కిడ్నాప్ వెనుక ఎవరున్నారు? విమోచన క్రయధనం చెల్లింపు వంటి వివరాలపై మాలి ప్రభుత్వం గానీ, భారత ప్రభుత్వంగానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు. రమణి స్వదేశానికి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
శివాని ఆత్మహత్య.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆవేదన.. ఆమె ఎవరు?

కృత్రిమ మేధతో విద్యారంగానికి పెను ముప్పు : రాంగోపాల్ వర్మ

కృత్రిమ మేధతో విద్యారంగానికి పెను ముప్పు : రాంగోపాల్ వర్మనేటి విద్యా రంగంపై టాలీవుడ్ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ స్పందించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షలు రద్దు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల కంటే కృత్రిమ మేధ వల్ల విద్యా రంగానికి ఎదురవుతున్న ముప్పే అత్యంత ప్రమాదకరమన్నారు. నీట్ సమస్యల వల్ల వ్యవస్థకు రక్తస్రావం మాత్రమే జరుగుతుంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం విద్యారంగ వ్యవస్థ గొంతు కోసేస్తోందని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Venkatesh : ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47 లో చిట్టిబాబు గా విక్టరీ వెంకటేష్

Venkatesh : ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47 లో చిట్టిబాబు గా విక్టరీ వెంకటేష్ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47 (AK47) లో చిట్టిబాబు గా విక్టరీ వెంకటేష్ లుక్ నేడు చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి పాత్రగా విక్టరీ వెంకటేష్ పోషిస్తున్న ‘చిట్టిబాబు’ పాత్రను పరిచయం చేయగా, అనంతరం శ్రీనిధి శెట్టి, యువినా పార్థవి, రాజా ప్రజ్వల్ పాత్రలను పరిచయం చేయనున్నారు.

MS Raju: అమ్మ వారి కథ తో అగధ, కనుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రచార జాతర

MS Raju: అమ్మ వారి కథ తో అగధ, కనుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రచార జాతరప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రిలయన్స్ అధినేత ముకేష్ అంబానీ సతీమణి నీతా అంబానీ సైతం ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రలో బల్కంపేట ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ దేవాలయం సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం ఈ క్షేత్ర విశిష్టతకు నిదర్శనం. మా కథ కూడా అమ్మవారి బేస్ కనుక ఈరోజు అమ్మవారి దేవాలయంలో అగధ సినిమా ప్రచారం ప్రారంభించామని నిర్మాత ఎం.ఎస్ రాజు వెల్లడించారు.

Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టి

Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టికాంతార హీరో-దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి తాను చిన్నప్పటి నుంచే స్పైడర్-మ్యాన్‌కు వీరాభిమాని అని వెల్లడించారు. Spider-Man: Brand New Day సినిమా విడుదలకు ముందు మార్వెల్ రూపొందించిన ప్రత్యేక వీడియోలో రిషబ్ శెట్టి కనిపించారు. ఇందులో ఆయన స్పైడర్-మ్యాన్‌ను కలుసుకుని, ఆ సూపర్ హీరోపై తనకున్న అభిమానాన్ని పంచుకున్నారు.

Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీ

Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీయాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరణలో అగ్రహీరోలో గాయాలపాలుకావడం, శస్తచికిత్స చేసుకోవడం ఇటీవలే పెరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి సంబంధించిన చికిత్స ముంబైలో చేసుకుంటే, ఇటీవలే నందమూరి బాలక్రిష్ణ తాజా సినిమా లో ఓ సీన్ లో కాలితో కొట్టే సన్నివేశంలో నరం పట్టేయడంతో చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు రామ్ ఛరణ్ కూడా పెద్ది సినిమాలో చేసిన యాక్షన్ పార్ట్ కు చేతికి మణికట్టుకు గాయాలయ్యాయి. తాజాగా నిన్ననే మణికట్టు సర్జరీ కోసం కోయంబత్తూరుకు రామ్ చరణ్ వెళ్ళారు.