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  4. Indian Passport Ranking Falls To 81, Down From 75 Earlier This Year
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (17:30 IST)

మరింతగా పడిపోయిన భారత పాస్‌పోర్టు

Passport
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (17:30 IST)
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ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా అవతరిస్తున్న భారత్.. ప్రపంచ దేశాల పాస్‌పోర్టుల ర్యాంకుల్లో మాత్రం మరింతగా పడిపోతోంది. తాజాగా వెల్లడైన ఈ ర్యాంకుల్లో భారత్ పాస్ పోర్టు ర్యాంకు మరింతగా దిగజారింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని సూచించే హెన్రీ పాస్ పోర్టు ఇండెక్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ 81వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 75వ స్థానంలో ఉన్న భారత్, ఇప్పుడు ఆరు స్థానాలు కిందకు పడిపోవడం గమనార్హం. తాజా ర్యాంకింగ్ ప్రకారం, భారత పాస్‌పోర్టు హోల్డర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 55 దేశాలకు వీసా లేకుండా లేదా వీసా-ఆన్-అరైవల్ పద్ధతిలో ప్రయాణించవచ్చు.
 
ఈ ఏడాది భారత పాస్‌పోర్టు ర్యాంకింగ్ తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి. 2026 ప్రారంభంలో 85వ స్థానంలో ఉన్న భారత్, ఫిబ్రవరి నాటికి 75వ స్థానానికి ఎగబాకి గత కొన్నేళ్లలో అత్యుత్తమ ర్యాంక్‌ను నమోదు చేసింది. అయితే ఆ తర్వాత ర్యాంక్ క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. మే నెలలో 78వ స్థానానికి, జులై 21న విడుదలైన తాజా నివేదికలో 81వ స్థానానికి పడిపోయింది.
 
అంతర్జాతీయ వాయు రవాణా సంఘం (ఐఏటీఏ) నుంచి సేకరించిన డేటా ఆధారంగా హెన్రీ పాస్‌పోర్టు ఇండెక్స్ ఈ ర్యాంకింగ్స్‌లను రూపొందిస్తుంది. 199 పాస్‌పోర్టును, 227 ప్రయాణ గమ్యస్థానాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ సూచీని తయారు చేస్తారు. ఈ ఏడాది ఈ ఇండెక్స్ 20వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటోంది. గత 20 ఏళ్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాస్‌పోర్టు శక్తి సగటున రెట్టింపు అయింది. 2006లో సగటున 58 దేశాలకు వీసా ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉండగా, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 108కి పెరిగింది. 
 
మరోవైపు, ఈ జాబితాలో సింగపూర్ తన అగ్రస్థానాన్ని పదిలంగా నిలబెట్టుకుంది. సింగపూర్ పాస్‌పోర్టు 192 దేశాలకు వీసా లేకుండా ప్రయాణించవచ్చు. జపాన్, దక్షిణ కొరియా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుండగా, వాటి సరసన యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) కూడా చేరింది. జనవరి నివేదికతో పోలిస్తే యూఏఈ మూడు స్థానాలు ఎగబాకి రెండో ర్యాంకుకు చేరడం విశేషం. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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