బాంబు పేల్చిన రైల్వే శాఖ... ప్రయాణ చార్జీల పెంపు
కేంద్ర రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రయాణికుల చార్జీలను పెంచింది. ఈ పెంచిన చార్జీలు ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి అమల్లోకిరానున్నాయి. పెరుగిపోతున్న ఖర్చులను సమతూకం చేస్తూనే మరింత మంది ప్రయాణికులకు రైల్వే సేవలు చేరువచేయాలన్న లక్ష్యంతో ఈ చార్జీలను పెంచినట్టు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ తాజా పెంపుతో లోకల్, స్వల్ప దూర ప్రయాణాల టికెట్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఆర్డినరీ క్లాస్లో 215 కి.మీల కంటే తక్కువ దూరం ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఛార్జీలు పెంచలేదు. అంతకంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్లే.. ఆర్డినరీ క్లాస్ రైలు టికెట్ ధర కిలోమీటరకు ఒక్క పైసా చొప్పన పెంచింది. మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ, నాన్-ఏసీ రైళ్లలో కిలోమీటరకు 2 పైసలు చొప్పున ఛార్జీలు పెంచింది.
ఇక నాన్-ఏసీ ట్రైన్లో 500 కి.మీ దూరం ప్రయాణించే వారు అదనంగా రూ.10 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెల 26 నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ మార్పులతో రైల్వేకు దాదాపు రూ.600 కోట్ల మేర అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుందని రైల్వేశాఖ అంచనా వేస్తోంది.