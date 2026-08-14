ఇండిగో విమానం రద్దు - లగేజీ బెల్ట్ ఎక్కి మహిళ నిరనస (వీడియో)
ఇండిగో విమానాన్ని ఆకస్మిరంగా రద్దు చేశారు. దీంతో అత్యవసరంగా వెళ్లాల్సిన సమయంలో విమానం రద్దు కావడంతో ప్రయాణికులకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. వీరిలో ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు లగేజీ బెల్టుపైకి ఎక్కి నిరసన తెలుపడంతో పాటు విమాన సంస్థ సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ ఘటన ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం గురువారం మధ్యాహ్నం 2:35 గంటలకు ఇండిగో విమానం భువనేశ్వర్ నుంచి ఢిల్లీ బయల్దేరాల్సి ఉంది. ప్రయాణికులు గంటల పాటు విమానాశ్రయంలో ఎదురు చూసినప్పటికీ ఎయిర్లైన్స్ నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. సాయంత్రం 5:30 సమయంలో విమానం రద్దయినట్లు ప్రకటించారు.
అనంతరం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు కూడా చేయకపోవడంతో ఓ ప్రయాణికురాలు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. లగేజీ బెల్టుపైకి ఎక్కి విమానాశ్రయ సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగారు. వారి ఫైళ్లు విసిరికొట్టారు. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన బిడ్డ దగ్గరకు వెళ్తున్నానని.. తనకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని పట్టుబట్టారు. చివరకు సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది జోక్యం చేసుకుని నచ్చచెప్పడంతో అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగారు.
Bhubaneswar Airport Lafda: Indigo Airlines flight canceled without prior notice to passengers, where as a lady created ruckus at the boarding counter.. pic.twitter.com/vOXKCS6ZMD— Indians (@voicesindians) August 14, 2026