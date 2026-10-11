పేలిన పవర్ బ్యాంక్.. ఇండిగో విమానానికి తప్పిన పెను ప్రమాదం (వీడియో)
ఇండిగో విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ విమానంలో ప్రయాణించిన ఓ ప్రయాణికుడి పవర్ బ్యాంకు నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో విమానంలో తీవ్ర కలకలం చెలరేగింది. విమానం గాల్లో ఉండగా ఈ ఘటన జరగడంతో ప్రయాణికులతో పాటు విమాన సిబ్బంది భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఆ వెంటనే తేరుకున్న విమాన సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటన కారణంగా విమానాన్ని హైదరాబాద్ శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల సమయంలో ఇండిగో విమానం 6E6115 ఢిల్లీ నుంచి చెన్నైకి బయలుదేరింది. విమానం గాల్లో ఉండగా, ఓవర్ హెడ్ లగేజీ కంపార్టుమెంట్లో ఉన్న ఓ ప్రయాణికుడి పవర్ బ్యాంక్ నుంచి అకస్మాత్తుగా మంటలు వ్యాపించాయి. పొగలు రావడాన్ని గమనించిన క్యాబిన్ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి, విమానంలో అందుబాటులో ఉన్న భద్రతా పరికరాలతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
ముందుజాగ్రత్త చర్యగా, పైలట్ విమానాన్ని సమీపంలోని హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వైపు మళ్లించారు. విమానం శంషాబాద్లో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయడంతో ప్రయాణికులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది అంతా క్షేమంగా ఉన్నారని ఇండిగో సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ ఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అగ్నిప్రమాదానికి దారితీసిన ఖచ్చితమైన కారణాలను, ఆ పవర్ బ్యాంక్ ఏ కంపెనీకి చెందినది అనే వివరాలను సేకరిస్తున్నారు.
కాగా, విమాన ప్రయాణాల్లో లిథియం అయాన్ బ్యాటరీలు, పవర్ బ్యాంకుల వల్ల అగ్నిప్రమాదాలు జరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున, వీటిని కేవలం క్యాబిన్ బ్యాగేజీలోనే ఉంచాలని, విమానంలో ఛార్జింగ్ చేయరాదని విమానయాన నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ నిబంధనల ప్రాముఖ్యతను తాజా ఘటన మరోసారి గుర్తుచేసింది.
An IndiGo flight from Delhi to Chennai reportedly made an emergency landing at Rajiv Gandhi International Airport in Shamshabad after a passenger’s power bank caught fire on board. The incident involved flight 6E-6115. The cabin crew reportedly used onboard fire extinguishers to control the fire before the aircraft landed safely in Hyderabad.— TOI Hyderabad (@TOIHyderabad) October 11, 2026