ఇండిగో విమానం ఇంజిన్ ఫెయిల్యూర్ ... ఢిల్లీలో అత్యవసర ల్యాండింగ్
ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో ఈ విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు. విశాఖపట్టణం నుంచి ఢిల్లీ వెళుతున్న ఈ విమానంలో ఈ సమస్య తలెత్తింది. దీంతో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టులో అత్యవసరంగా దించారు. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఆ విమానంలో 161 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
శనివారం ఇండిగోకు చెందిన బోయింగ్ 737 విమానం విశాఖపట్నం నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరింది. మరికొద్ది సేపట్లో ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అవుతుందనగా.. విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తినట్టు పైలెట్లు గుర్తించారు. విమానం ఇంజిన్ ఒక్కసారిగా పనిచేయడం ఆగిపోయినట్లు సిబ్బంది గుర్తించారు.
దీంతో పైలట్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం చేరవేయడంతో ఎయిర్ పోర్టు అధికారులు కూడా తక్షణం అప్రమత్తమయ్యారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ఫుల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. 10:53 గంటలకు విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేశారు. ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని అగ్నిమాపక అధికారులు తెలిపారు. విమానానికి కూడా ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని వెల్లడించారు.