మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసు: నిందితురాలు సోనమ్కు బెయిల్
మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు సోనమ్కు ఊరట లభించింది. గత మూడుసార్లు బెయిల్ పిటిషన్లు తిరస్కరణకు గురవ్వగా, తాజాగా షిల్లాంగ్ కోర్టు ఆమెకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
గతేడాది మే నెలలో మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన రాజా రఘువంశీ, తన భార్య సోనమ్తో కలిసి మేఘాలయలోని తూర్పు ఖాసీ హిల్స్కు హనీమూన్కు వెళ్లారు. అక్కడ సోనమ్ తన ప్రియుడుతో కలిసి భర్తను హత్య చేసింది.
హత్య జరిగిన తర్వాత సోనమ్ ఉత్తరప్రదేశ్కు పారిపోయి, అక్కడ పోలీసులకు పట్టుబడింది. అయితే, తాను దర్యాప్తుకు పూర్తిగా సహకరించానని, భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే కొనసాగిస్తానని సోనమ్ చెప్పింది. ఆమె ఇప్పటికే 10 నెలలు జైలులో గడపడంతో కోర్టు బెయిల్ ఇచ్చింది.