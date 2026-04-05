పదినెలల చిన్నారిని కిడ్నాప్ చేసిన ముగ్గురు మైనర్లు.. రెండు గంటల్లోనే?
కిడ్నాప్ అయిన పదినెలల చిన్నారిని పోలీసులు రెండు గంటల్లోనే సురక్షితంగా కాపాడారు పోలీసులు. జహంగీరాబాద్ ప్రాంతంలో మోటార్సైకిల్పై వచ్చిన ముగ్గురు మైనర్లు 10 నెలల చిన్నారిని అపహరించారు. ఈ ఘటన శనివారం చోటుచేసుకుంది. ఈ అపహరణకు సంబంధించిన సమాచారం అందిన వెంటనే అదనపు పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ తేజ్వీర్ సింగ్ నేతృత్వంలో దర్యాప్తు వేగవంతం అయ్యింది.
ఆ తర్వాత, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సీసీటీవీ దృశ్యాలు, ఇతర నిఘా పద్ధతులను ఉపయోగించి, ఘటన జరిగిన రెండు గంటల లోపే ఆ పసికందును క్షేమంగా గుర్తించి రక్షించినట్లు తేజ్వీర్ తెలిపారు.
ప్రాథమిక విచారణలో, ఆ పసికందును తమ బంధువుల బిడ్డగా పొరబడి, పొరపాటున తమతో తీసుకువెళ్లామని ఆ ముగ్గురు మైనర్లు పేర్కొన్నట్లు ఆ అధికారి తెలిపారు. జహంగీరాబాద్ పట్టణానికి చెందిన ఆ ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.