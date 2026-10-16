కేఫ్ యజమాని శివ శర్మను చంపలేదు : ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ శ్రద్ధా దూబే
‘నేను శివను చంపలేదు.. అతడే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు’ కేఫ్ యజమాని శివ శర్మ(27) మృతి కేసులో తన హస్తం లేదని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ శ్రద్ధా దూబే వీడియో రిలీజ్ లక్నోలోని హజ్రత్గంజ్లో నివసించే శివ శర్మ.. ఇటీవల ఒక అపార్ట్మెంట్ 4వ అంతస్తు నుంచి పడి మృతి అయితే.. శివను శ్రద్ధా, ఆమె సోదరి రష్మీ, డ్రైవర్ తన్వీర్ కలిసి భవనంపై నుంచి తోసేశారని అతని కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టగా.. సీసీ ఫుటేజ్లో శివ భవనంపై నుంచి కిందపడ్డ దృశ్యాలు ఉన్నాయని వెల్లడి పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్లో అతని శరీరంపై 10 గాయాలు ఉన్నాయని వెలుగులోకి! నిందితులుగా భావిస్తున్న వారి ఫోన్ రికార్డులు సైతం పరసర ప్రాంతాల్లోనే నమోదైనట్లు గుర్తించిన పోలీసులు శివ మృతి చెందాక శ్రద్ధా దూబే, ఆమె సోదరి, డ్రైవర్ కనిపించకుండా పోవడంతో.. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు మరోవైపు.. ఈ హత్యతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ వీడియో విడుదల చేసిన శ్రద్ధా దూబే అతను బిల్డింగ్పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని.. తాను కళ్లారా ఆ దృశ్యాలు చూశానని వీడియోలో వెల్లడి— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) October 16, 2026