  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Influencer Shraddha Dubey releases video claiming no involvement in cafe owner Shiva Sharma death case
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

కేఫ్ యజమాని శివ శర్మను చంపలేదు : ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ శ్రద్ధా దూబే

shraddha dube - shivam sharma
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (10:49 IST)
google-news
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని లక్నోలోని హజ్రత్‌గంజ్‌కు చెందిన కేఫ్ యజమాని శివశర్మ (27) అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందాడు. నాలుగో అంతస్తు నుంచి కిందపడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆయనను ప్రముఖ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ శ్రద్ధా దూబే హత్య చేసినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వీటిపై శ్రద్ధా దూబే ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. 
 
లక్నోలోని హజ్రత్‌గంజ్‌లో నివసించే శివ శర్మ.. ఇటీవల ఒక అపార్ట్‌మెంట్ నాలుగవ అంతస్తు నుండి పడి మరణించాడు. అయితే.. శ్రద్ధ, ఆమె సోదరి రష్మి, డ్రైవర్ తన్వీర్ కలిసి శివను భవనం పైనుండి తోసేశారని శివ కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు
 
దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టగా.. శివ భవనం పైనుండి పడిపోతున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయ్యాయని తేలింది. పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక ప్రకారం, అతని శరీరంపై 10 చోట్ల గాయాలు ఉన్నట్టు వెల్లడైంది. నిందితులుగా అనుమానిస్తున్న వ్యక్తుల ఫోన్ రికార్డులు కూడా ఆ ప్రాంతానికి సమీపంలోనే ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 
 
పైగా, శివ మరణం తర్వాత శ్రద్ధా దూబే, ఆమె సోదరి, డ్రైవర్ అదృశ్యం కాగా వారి కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో.. ఈ హత్యతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెబుతూ శ్రద్ధా దూబే ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. అతను భవనం పైనుండి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని, ఆ దృశ్యాలను తాను స్వయంగా చూశానని ఆమె ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నిజంగానే ప్రేమ గుడ్డిది : 75 యేళ్ల వృద్ధుడిని పెళ్లనున్న 30 యేళ్ల మహిళ (వీడియో)

తొలి సినిమాతోనే బ్లాక్‌బస్టర్ దర్శకుడిగా సత్తా చాటిన జానకిరామ్ మారెళ్ల

తొలి సినిమాతోనే బ్లాక్‌బస్టర్ దర్శకుడిగా సత్తా చాటిన జానకిరామ్ మారెళ్లటాలీవుడ్‌లో తొలి సినిమాతోనే బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకుని ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించడం కొందరికే సాధ్యమవుతుంది. ‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’ సినిమాతో దర్శకుడు జానకిరామ్ మారెళ్ల ఈ ఘనత సాధించి, తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన బలంగా చూపించిన అంశం కామెడీ టైమింగ్. సింపుల్ వన్‌లైనర్స్, సహజమైన సంభాషణలు, సందర్భానుసారంగా వచ్చే కామెడీతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను నవ్వించారు. భారీ కామెడీ సన్నివేశాలపై ఆధారపడకుండా, సాధారణ సన్నివేశాలతోనే వినోదాన్ని పంచడంలో సక్సెస్ అయ్యారు.

రౌడీ జనార్థన మూవీ నుంచి కీర్తి సురేష్ బర్త్ డే స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్

రౌడీ జనార్థన మూవీ నుంచి కీర్తి సురేష్ బర్త్ డే స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కీర్తి సురేష్ నాయికగా నటిస్తోంది. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.

యూట్యూబ్ సెన్సేషన్ అజయ్ (ఏయ్ జూడ్) హీరోగా కొత్త సినిమా

యూట్యూబ్ సెన్సేషన్ అజయ్ (ఏయ్ జూడ్) హీరోగా కొత్త సినిమాయూట్యూబ్ సెన్సేషన్, ‘ఏయ్ జూడ్’గా పాపులర్ అయిన అజయ్ హీరోగా తెరకెక్కనున్న కొత్త సినిమా నేడు అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. రాము కొప్పుల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని నెక్సస్ సినిమాస్, స్కైబ్లేజ్ సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్లపై నెక్సస్ శ్రీధర్, దీపక్ ముస్త్యాల సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

Nagavamsi: తెలుగునాట జైలర్ 2 ప్రభంజనంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన సూర్యదేవర నాగవంశీ

Nagavamsi: తెలుగునాట జైలర్ 2 ప్రభంజనంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన సూర్యదేవర నాగవంశీసూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ కలయికలో రూపొందిన 'జైలర్' చిత్రం 2023లో విడుదలై ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ గా 'జైలర్ 2' చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ నిర్మించిన ఈ సినిమా భారీ అంచనాల నడుమ అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలో అడుగుపెట్టింది. మొదటి షో నుంచే అన్ని వర్గాల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ ను సొంతం చేసుకొని భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.

Dulquer Salmaanఫ ఆకాశంలో ఒక తార నుంచి రోలర్‌కోస్టర్ రైడ్‌ టీజర్ రిలీజ్

Dulquer Salmaanఫ ఆకాశంలో ఒక తార నుంచి రోలర్‌కోస్టర్ రైడ్‌ టీజర్ రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ ‘ఆకాశంలో ఒక తార’తో పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. విభిన్నమైన కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు పవన్ సాధినేనితో దుల్కర్ సల్మాన్ తొలిసారి కలిసి పనిచేస్తున్న సినిమా ఇది. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయికగా నటిస్తుండగా, శ్రుతి హాసన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.