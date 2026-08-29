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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (13:08 IST)

నేపాల్ వరదలు : ఇన్ఫోసిస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ సీఈవో మిస్సింగ్

nepal floods
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (13:08 IST)
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నేపాల్ దేశంలో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ఆ దేశం మరుభూమిగా మారుతోంది. రోజుల గడిచే కొద్దీ నేపాల్ జలప్రళయం తీవ్రత స్థాయి వెల్లడవుతోంది. శుక్రవారం వరకు ఈ వరదల్లో గల్లంతైన వారి సంఖ్య వందల్లో ఉండగా, ఇపుడు అది దాదాపు రెండు వేలకుపైగా చేరింది. ఇలా ఆచూకీ గల్లంతైన వారిలో ఇన్ఫోసిస్ అనుబంధ సంస్థ అయిన పబ్లిక్ సర్వీసెస్ సీఈవో గోపీనాథ్ గోపిశెట్టి ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఇన్ఫోసిస్ శనివారం అధికారికంగా వెల్లడించింది. 
 
'వ్యక్తిగత పనుల మీద నేపాల్ వెళ్లిన గోపిశెట్టిని సంప్రదించలేకపోతున్నాం. ఆయన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యేందుకు సంబంధిత ఏజెన్సీలతో కలిసి పని చేస్తున్నాం. ఈ క్లిష్ట సమయంల ఆయన కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం' అని ఇన్ఫోసిస్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. 
 
కాగా, ఇన్ఫోసిస్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్.. బెంగుళూరు కేంద్రంగా పని చేస్తోంది. ఇది అమెరికా, కెనడాలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు సేవలు అందిస్తోంది. వ్యూహాలు, సాంకేతికత, కార్యకలాపాలు వంటచి అంశాల్లో ప్రభుత్వ సంస్థలకు గోపిశెట్టి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తుంటారని ఇన్ఫోసిస్ వెబ్‌సైట్‌లోని ఆయన ప్రొఫైల్‌ను బట్టి తెలుస్తోంది. 
 
దీనికి ముందు ఇన్ఫోసిస్ గ్లోబల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా పని చేశారు. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, డిజిటల్ వర్స్ స్పేస్ సర్వీస్ విభాగానికి నాయకత్వం వహించారని, ఈ సంస్థలో చేరకముందు యాక్సెంచర్‌ల మేనేజింగ్ డైరెక్టురుగా ఆయన విధులు నిర్వహించారు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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