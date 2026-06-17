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హల్లో నేను మీ బాస్ను... ఐనాక్స్ గ్రూపులో రూ.10.4 కోట్ల వాట్సాప్ స్కామ్
ముంబై కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ప్రముఖ ఐనాక్స్ గ్రూపులో భారీ సైబర్ మోసం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ పేరుతో వాట్సాప్ వేదికగా నమ్మించిన కేటుగాళ్లు, ఒక సీనియర్ ఉద్యోగి నుంచి ఏకంగా రూ.10.4 కోట్లకు పైగా సొమ్మును కాజేశారు. కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలో 63 లావాదేవీల ద్వారా ఈ భారీ మొత్తాన్ని బదిలీ చేయించడం గమనార్హం.
ఐనాక్స్ అకౌంట్స్ విభాగంలో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజరుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న గిరీష్ అమిన్కు జూన్ 3వ తేదీన ఒక గుర్తు తెలియని నంబరు నుంచి వాట్సాప్ సందేశం వచ్చింది. తాను కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరుగా సిద్ధార్థ్ జైన్ను అని, ఇది తన వ్యక్తిగత నంబర్ అని సదరు వ్యక్తి పరిచయం చేసుకున్నారు. వాట్సాప్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్గా సిద్ధార్థ జైన్ ఫోటో ఉండటంతో అమిన్ అతడిని నిజమని నమ్మాడు.
తాను ఒక ముఖ్యమైన సమావేశానికి వెళుతున్నానని, అత్యవసరంగా కొంత డబ్బు పంపాలని నిందితుడు ఆదేశించాడు. బాస్ ఆదేశించడంతో అమిన్ జూన్ 3 నుంచి 15వ తేదీల మధ్య సుమారు 63 విడతల్లో రూ.10.4 కోట్లను వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి బదిలీ చేశాడు. ఆ ర్వాత అకౌంట్ ఆడిటింగ్లో బదిలీ చేసిన నగదుకు సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ల కోసం అమిన్ అధికారికంగా సిద్ధార్థ్ జైన్ను సంప్రదించడంతో ఈ మోసం వెలుగు చూసింది.
తాను అటువంటి ఆదేశాలేవీ ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేయడంతో ఉద్యోగి ఖంగుతిన్నాడు. కంపెనీ ఫిర్యాదు మేరకు ముంబై పోలీసులు ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న నలుగురిని ఢిల్లీ పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. ఈ స్కామ్ వెనుక భారీ నెట్వర్క్ ఉందని, పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.
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దివాన కథ ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా - డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.