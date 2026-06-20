క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు.
పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు. ఆ బాలుడి కుటుంబం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా, అతని చదువుకు సహకరించి, భవిష్యత్తులో ఉద్యోగం పొందడంలో సహాయపడతామని హామీ ఇచ్చిన సదరు కేంద్రంలోనే అతను నివసిస్తుండేవాడు.
తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఈ కేసును పతనంతిట్ట జిల్లాలోని ఎలావుంతిట్ట పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, పతనంతిట్ట చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) కూడా ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టింది. ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రార్థనా కేంద్రాన్ని మూసివేసినట్లు సీడబ్ల్యూసీ చైర్పర్సన్ లీనా కె. సుభాష్ తెలిపారు.
అయితే, వృద్ధులు కూడా ఆశ్రయం పొందుతున్న ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న పలువురితో కమిటీ సభ్యులు మాట్లాడారు. అక్కడ నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి వాంగ్మూలాన్ని తాము నమోదు చేశామని తెలిపారు.
Narne Nithinఫ బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో నార్నే నితిన్..NN6 చిత్రం
నార్నే నితిన్ ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా యూత్ఫు, కామెడీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రాలు చేసిన నార్నే నితిన్, తన ఆరవ చిత్రం కోసం బలమైన కథాంశం ఉన్న కథను ఎంచుకున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. యు సుహాస్ బాబు దర్శకత్వంలో, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్పై బొమ్మక్ శివ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం (#NN6), బొగ్గు గనుల నేపథ్యంలో సాగే సర్వైవల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది.
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అలాంటి చిన్నారి అభిమానుల్లో చిన్నారి శ్రద్ధ కూడా ఒకటి. ఆమెకు ఎప్పటి నుంచో తన అభిమాన హీరో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ను కలవాలనే కోరిక. ఆమె కోరికను తెలుసుకున్న మేక్ ఏ విష్ ఇండియా చేసిన ప్రయత్నాలు.. అల్లు అర్జున్ చూపించిన ఆత్మీయ సహకారంతో ఆ చిన్నారి కల నిజమైంది. ప్రియమైన అభిమాని కోసం ఐకాన్ స్టార్ చేసిన చిన్న ప్రయత్నం..ఆమెకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాన్ని అందించగలదని, అలాగే ఆశను నింపగలదని ఇది మరోసారి నిరూపించింది.
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మధ్యతరగతికి చెందిన మున్నా (హర్షిత్ రెడ్డి) స్నేహితులతో ఆవారా తిరిగే డిగ్రీ చదివిన కుర్రాడు. కుటుంబం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోడు. వయస్సు ప్రభావం వల్ల ఆ ఊరిలో మీసేవలో పనిచేసే అమూల్య (స్నేహ మణిమేఘలై)ను తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె ప్రేమకోసం ఏదోరకంగా వచ్చిపోతూంటాడు. కానీ ఆమె అస్సలు పట్టించుకోదు. అయితే ఆమెపై ఎవరైనా ఏడిపిస్తుంటే వారికి బుద్ధి చెప్పే క్రమంలో జైలుకు వెళ్ళాల్సివస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో అమూల్యకు మున్నా ప్రపోజల్ చేస్తే, ఏదైనా ప్రభుత్వం కొలువు తెచ్చుకో అని షరతు పెడుతుంది..ఆ తర్వాత ఆమె షరతు నెరేర్చాడా? లేదా? అనంతరం జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
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నార్నే నితిన్ 'మ్యాడ్', 'ఆయ్', 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత తన కెరీర్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధా కృష్ణతో సరికొత్త రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.