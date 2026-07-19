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వందేమాతరాన్ని అవమానిస్తే మూడేళ్ల జైలుశిక్ష : కేంద్రం
జాతీయ గేయం వందేమాతరంను అవమానిస్తే, ఆలపిస్తున్న సమయంలో ఆటంకం కలిగించినా తీవ్ర నేరంగా పరిగణిస్తారు. వందేమాతరాన్ని అవమానిస్తే మూడేళ్ల జైలుశిక్ష విధిస్తామని కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు పార్లమెంట్లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది.
సోమవారం నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లోనే ఈ బిల్లును తొలుత రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టి, ఆ తర్వాత లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ బిల్లును కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాక్ "ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ టు నేషనల్ హానర్ (సవరణ)-2026" పేరుతో ఓ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనుంది.
1971 నాటి చట్టం ప్రకారం జాతీయ చిహ్నాలతోపాటు జాతీయ జెండా, రాజ్యాంగం, జాతీయ గీతాన్ని అవమానపరచడం చట్టరీత్యా నేరం. దీనికి గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడొచ్చు. తాజాగా ఆ చట్టానికి సవరణ చేయడం ద్వారా ఆ జాబితాలో 'వందేమాతరం' గేయాన్ని చేర్చనున్నారు.
ఈ గేయానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా గతేడాది నవంబరు 7 నుంచి ఏడాది పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే వందేమాతరానికి.. జాతీయ గీతం 'జన గణ మన'తో సమాన హోదా కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ బిల్లు తీసుకొస్తోంది. ఈ గేయాన్ని బంకించంద్ర ఛటర్జీ రచించారు. తొలిసారి ఛటర్జీ రాసిన 'ఆనంద్ మఠ్' నవలలో ప్రచురితమైంది.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.