భారతీయ పర్యాటకుల అనుచిత ప్రవర్తన.. వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావొచ్చు : అరుణ్ బోత్రా
విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకుల అనుచిత ప్రవర్తన ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇదే పరిస్థితి మున్ముందు కొనసాగితే భారతీయులకు వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావొచ్చని సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి అరుణ్ బోత్రా హెచ్చరించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. విదేశాల్లో కొందరు భారతీయ పర్యాటకుల అనుచిత ప్రవర్తన కారణంగా, భవిష్యత్తులో భారతీయులందరికీ వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావచ్చన్నారు. ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. భారత పాస్ పోర్ట్ కలిగి ఉండటం హక్కు మాత్రమే కాదని, అదొక బాధ్యత అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఒడిశాలో అదనపు డీజీపీ (సీఐడీ క్రైమ్), రవాణా కమిషనర్గా పనిచేస్తున్న అరుణ్ బోత్రా, విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయులు అక్కడి స్థానిక చట్టాలను గౌరవించాలని, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో హుందాగా ప్రవర్తించాలని, తద్వారా దేశ ప్రతిష్టను కాపాడాలని సూచించారు. దేశ గౌరవానికి భంగం కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో వారి విదేశీ ప్రయాణాలపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించడం గురించి కూడా ఆలోచించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
'మనలో కొందరి అసభ్య ప్రవర్తన గురించి విదేశీయులు ఏమనుకుంటున్నారనే దానికంటే, వారి ప్రవర్తన వల్ల భారతీయులందరికీ వీసా నిబంధనలు కఠినతరం అవుతుండటమే నన్ను ఎక్కువ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. థాయ్లాండ్ దీనికి తాజా ఉదాహరణ' అని ఒక యూజర్కు బదులిస్తూ బోత్రా పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియా రీల్స్ కోసం విదేశాల్లోని సూపర్ మార్కెట్లు, ఇతర పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో కొందరు భారతీయులు డ్యాన్సులు చేస్తూ వింతగా ప్రవర్తించడంపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'ఆతిథ్య దేశాల్లోని ప్రజలు మనల్ని చూసి, మనలో ఎవరు అకస్మాత్తుగా రీల్ చేయడానికి డ్యాన్స్ చేస్తారోనని భయపడే పరిస్థితి రాకూడదు' అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.