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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (09:01 IST)

రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు బిర్యానీలో ఈగ - రూ.లక్ష జరినామా

Trains
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (08:59 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (09:01 IST)
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రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఓ ప్రయాణికుడికి అందించిన భోజనంలో ఈగ కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ఐఆర్‌సీటీసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పైగా, ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఐఆర్‌సీటీసీ క్యాటరింగ్‌ సంస్థకు రూ.లక్ష జరిమానా విధించింది. ఆహారశాల లైసెన్స్‌ను రద్దు చేస్తామంటూ షోకాజ్‌ నోటీసు అందించింది. 
 
అహ్మదాబాద్‌ - ముంబై తేజస్‌ రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో మంగళవారం ప్రయాణించిన ఓ వ్యక్తి వెజ్‌ బిర్యానీని ఆర్డర్‌ చేశారు. దానిని తినే సమయంలో ఆయనకు అందులో ఈగ కనిపించింది. దీంతో ఐఆర్‌సీటీసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో రైలు కెప్టెన్, క్యాటరింగ్‌ విభాగం మేనేజర్‌ ప్రయాణికుడి వద్దకు చేరుకున్నారు. 
 
సంబంధిత సిబ్బంది ప్రయాణికుడికి క్షమాపణలు చెప్పారు. మరో భోజనం అందిస్తామన్నారు. ఆయన దానిని తిరస్కరించారు. ఈ క్రమంలో సూరత్‌లోని తమ ప్రధాన భోజనశాల నుంచి ప్రయాణికులకు భోజనాలు సేకరించిన అర్హా హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ క్యాటరింగ్‌ సంస్థకు ఐఆర్‌సీటీసీ జరిమానా విధించింది.
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ఠాగూర్

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