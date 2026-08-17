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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (11:27 IST)

తమిళనాట 100 రోజుల పాలన.. తెలుగు వార్తాపత్రికల్లో ప్రకటనలు.. ఎందుకని?

CM Vijay
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (11:27 IST)
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CM Vijay
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రభుత్వం తన మొదటి 100 రోజుల పాలనను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా సాధించిన విజయాలను వివరిస్తూ భారీ స్థాయిలో వార్తాపత్రికల్లో ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. ఇలాంటి ప్రచారం సాధారణమే అయినప్పటికీ, ఈ ప్రచారంలో ఒక ప్రత్యేక అంశం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. 
 
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రభుత్వ 100 రోజుల పాలన గురించిన ప్రకటనలు తెలుగు వార్తాపత్రికల్లో కూడా వచ్చాయి. వాటిలోని సమాచారం తెలుగు భాషలోనే ప్రచురితమైంది. ఇది సహజంగానే తమిళనాడు సరిహద్దులు దాటి అందరిలోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
 
ఒక కోణంలో చూస్తే, ప్రభుత్వ పనితీరును మరింత విస్తృతమైన ప్రజానీకానికి తెలియజేయాలనే ప్రయత్నంగా దీనిని భావించవచ్చు. ముఖ్యమైన మైలురాయిని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, ప్రకటనల ద్వారా తమ విజయాలను ప్రభుత్వం ప్రజలకు వివరించడంలో వింతేమీ లేదు.
 
అయితే, ప్రత్యేకంగా తెలుగు వార్తాపత్రికల పాఠకులను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలన్న నిర్ణయం ఈ ప్రచారాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చింది. విజయ్‌కు ఇప్పటికే తమిళనాడు వెలుపల కూడా మంచి గుర్తింపు ఉంది. 
 
కానీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం తన సందేశాన్ని తెలుగు ప్రజలకు కూడా చేరవేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు, సహజంగానే ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఈ చర్య వెనుక ఏదైనా పెద్ద వ్యూహం లేదా ఆలోచన ఉందా అనేది తెలియాల్సి వుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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