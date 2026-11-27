ధిక్కారమా, తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై దీపం వెలిగించాల్సిందే: సీఎం విజయ్కి సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ
తమిళనాడు టీవీకె విజయ్ సర్కారుకి దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతున్నాయి. శుక్రవారం నాడు ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే విఘ్నేష్, మహిళ జిల్లా కలెక్టర్కి అసభ్య సందేశాలు పంపినట్లు తేలడంతో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. తాజాగా టీవీకె సర్కారుకి సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ వేసింది. కార్తీక పౌర్ణమి నాడు తమిళనాడులోని మదురై తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై కార్తీక దీపం వెలిగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ ఆ పని చేయలేదు తమిళనాడు ప్రభుత్వం. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో కోర్టు ధిక్కరణ పిటీషన్ దాఖలైంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు తమిళనాడు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్నే ధిక్కరిస్తారా?
ఫోటో కర్టెసీ: సోషల్ మీడియా
తిరుప్పరంకుండ్రం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి మూలవిరాట్టు శిరస్సుకి సరిగ్గా పైన వున్న ఉచ్చిపిళ్లైయార్ ఆలయం వద్ద దీప మండపంపై ఏళ్లుగా కార్తీక మహాదీపాన్ని వెలిగిస్తున్నారు. కాగా ఇక్కడి కొండపై వున్న దర్గా వద్ద పురాతన రాతి స్తంభంపై దీపాన్ని వెలిగించాలనే దానిపై కొన్నేళ్లుగా వివాదం సాగుతోంది. ఐతే అక్కడే దీపం వెలిగించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. కానీ ఆ ఉత్తర్వులు గత ఏడాది అమలు కాలేదు. ఈ ఏడాది వివాదం సుప్రీంకోర్టుకి చేరింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది మాత్రమే రాతి స్తంభంపై కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించేందుకు అనుమతించింది.
ఐతే శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తే అవకాశం వుందన్న కారణం చెబుతూ అక్కడ దీపాన్ని వెలిగించలేకపోయామని తమిళనాడు ప్రభుత్వం తెలుపగా దీనిపై సుప్రీం తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. కోర్టు ఉత్తర్వులను నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు ఆలయ ట్రస్టీ బోర్డును సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు కోర్టు ఉత్తర్వులను అమలు చేయడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని పేర్కొంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయం, తిరుప్పరంకుండ్రం కొండ భద్రతను సీఆర్పీఎఫ్ దళాలకు అప్పగించింది. శనివారం నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాతి స్తంభంపై కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించి తీరాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.