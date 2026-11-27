నీ భర్త నిన్ను వేధిస్తున్నాడా? నాతో వచ్చేయ్ అంటూ చేయి పట్టుకున్న బోయ్ఫ్రెండ్, భర్త దాడి వీడియో
ఉత్తరప్రదేశ్ ఝాన్సీలోని ఆవాస్ వికాస్ చౌరహా ప్రాంతంలో రోడ్డుపై ఓ ఘటన జరిగింది. తన భర్త నిత్యం వేధిస్తున్నాడంటూ ఓ వివాహిత ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చేసింది. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఆమె బోయ్ఫ్రెండ్ ఆమెను గమనించాడు. ఆమె విచారంగా వుండటాన్ని చూసి... కారణం తెలుసుకున్నాడు. దాంతో తన వెంట వచ్చేయమంటూ ఆమెని తనతో తీసుకెళ్తున్నాడు.
ఇంతలో స్కూటర్ పైన వచ్చిన ఆమె భర్త తన భార్యను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తున్నావంటూ నిలదీశాడు. నిత్యం వేధించే నీకు భార్య సంగతి ఎందుకు అని వివాహిత బోయ్ఫ్రెండ్ ఎదురు ప్రశ్న వేయడంతో అతడు ఆగ్రహం చెంది దాడికి దిగాడు. స్థానికులు కలగజేసుకుని సద్దుమణిగేలా చేసారు. భార్యను వేధిస్తున్నావు కదా... ఆమె నిన్ను వద్దనుకుని వెళ్తోంది. వెళ్లనీయ్ అంటూ చెప్పడంతో ఆమె తన బోయ్ఫ్రెండ్ వెంట వెళ్లిపోయింది. దీని తాలూకు వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
यह मामला आवास विकास चौराहा, झाँसी का है l एक लड़की अपने पति से उदास होकर घर से चली जाती है, उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है वो उस लड़की को अपने साथ ले जा रहा था, इतने में उसका पति स्कूटी से आ जाता है और फिर पत्नी से जाने के लिए कहता है, लड़की उदास ही खड़ी रहती है, इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड कुछ बोलता है, तो उसका पति उसे सबके सामने पीटने लगता है, ये सब ड्रामा रोड पर हो रहा होता है तो फिर पब्लिक भी आकर जमा हो जाती है, आजकल घरेलू मामले इतने बढ़ जाते है की पत्नी पति को ही छोड़कर चली जाए l— Vishal M. Yadav (@VishalMYadav_) November 27, 2026