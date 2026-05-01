అతి పిన్న వయసులో పాల్క్ జలసంధి ఈతగాడుగా రికార్డ్ సృష్టించిన ఇషాంక్ సింగ్
సముద్రపుటలలతో అల్లకల్లోలంగా వుండే పాల్క్ జలసంధిని ఏడేళ్ల పిల్లవాడు ఈత కొట్టి దాటేసాడు. రాంచీలోని శ్యామలిలో ఉన్న జవహర్ విద్యా మందిర్ పాఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతున్న ఇషాంక్ సింగ్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించి, ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. కేవలం 7 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఇషాంక్ సింగ్ ఏప్రిల్ 30న, శ్రీలంకలోని తలైమన్నార్ నుండి భారతదేశంలోని ధనుష్కోడి వరకు ఉన్న సుమారు 30 కిలోమీటర్ల సవాలుతో కూడిన పాల్క్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటాడు.
అతను ఈ విశిష్టమైన ఈతను 9 గంటల 50 నిమిషాల సమయంలో పూర్తి చేశాడు. ఈ అసాధారణమైన ఘనతకు గాను, యూనివర్సల్ రికార్డ్స్ ఫోరమ్ ద్వారా ఈ బాలుడికి అతి చిన్న, అత్యంత వేగవంతమైన పాల్క్ జలసంధి ఈతగాడుగా ప్రపంచ రికార్డు సర్టిఫికేట్ ప్రదానం చేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఘనతను సాధించిన అతి చిన్న ఈతగాడిగా అతను నిలిచాడు. అంతేకాకుండా, తమిళనాడులోని తేనిలో ఉన్న ఓపెన్ వాటర్ స్విమ్మింగ్ అకాడమీ అతనికి 2026 ఓడబ్ల్యూశాట్ ప్రపంచ రికార్డును ప్రదానం చేసింది.
ఇషాంక్ తన కోచ్లు అమన్ కుమార్ జైస్వాల్, బజరంగ్ కుమార్ మార్గదర్శకత్వంలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందాడు. పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ బీఎన్ ఝా మాట్లాడుతూ, మాస్టర్ ఇషాంక్ సింగ్ సాధించిన ఈ ఘనత మా పాఠశాలకు, రాంచీ నగరానికి మరియు యావత్ దేశానికి గర్వకారణం అన్నారు.