ISRO PSLV-C62: పీఎస్ఎల్వి-సి62 రాకెట్ ద్వారా ఈఓఎస్-ఎన్1 ప్రయోగం.. ఎప్పుడంటే?
భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) 2026 జనవరి 12న పీఎస్ఎల్వి-సి62 రాకెట్ ద్వారా ఈఓఎస్-ఎన్1 భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఇది 2026 సంవత్సరంలో తొలి ప్రయోగం కానుంది.
ఈఓఎస్-ఎన్1 (అన్వేష అని కూడా పిలుస్తారు) అనేది వ్యవసాయం, పట్టణ మ్యాపింగ్, పర్యావరణ పర్యవేక్షణ రంగాలలో భారతదేశం రిమోట్ సెన్సింగ్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం.
దీనికి వాహనం, ఉపగ్రహాల అనుసంధానం పూర్తయింది. ప్రయోగానికి ముందు తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. పీఎస్ఎల్వి-సి62 ప్రయోగం 2026 జనవరి 12న ఉదయం 10:17 గంటలకు శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుండి నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుందని ఇస్రో తెలిపింది.
అదనంగా, ఈ ప్రయోగం 15 సహ-ప్రయాణీకుల పేలోడ్లను మోసుకెళ్లనుంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన బహుళ-ఉపగ్రహ ప్రయోగంగా నిలవనుంది. పీఎస్ఎల్వి-సి62 ప్రయోగం ఒక స్పానిష్ స్టార్టప్ సంస్థకు చెందిన కేఐడీ లేదా కెస్ట్రెల్ ఇనిషియల్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ను కూడా ప్రదర్శించనుంది. ఇది ఆ స్టార్టప్ అభివృద్ధి చేస్తున్న ఒక రీ-ఎంట్రీ వాహనం యొక్క చిన్న-స్థాయి నమూనా,” అని భారత అంతరిక్ష సంస్థ జోడించింది.
ఈ ప్రయోగం పీఎస్ఎల్వి 64వ ప్రయోగం కానుంది. రెండు సాలిడ్ స్ట్రాప్-ఆన్ మోటార్లతో కూడిన పీఎస్ఎల్వి-డీఎల్ వేరియంట్ను ఉపయోగించి చేస్తున్న ఐదవ ప్రయోగం ఇది. పీఎస్ఎల్వి ఇప్పటివరకు 63 ప్రయోగాలు పూర్తి చేసింది. ఇందులో చంద్రయాన్-1, మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్, ఆదిత్య-ఎల్1 మరియు ఆస్ట్రోశాట్ మిషన్ వంటి ముఖ్యమైన ప్రయోగాలు ఉన్నాయి.