ఇస్రో ప్రైవేటీకరణ కాదు.. ఎప్పటికీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థనే : చైర్మన్ నారాయణన్
భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రోను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ చేయబోతుందంటూ గత కొన్ని రోజులుగా మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. దీంతో ఇస్రో సిబ్బందితో పాటు శాస్త్రవేత్తలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇస్రో చైర్మన్ వి.నారాయణన్ స్పందించారు. ప్రైవేటీకరణ వార్తలను ఆయన ఖండించారు. పైగా, ఇస్రో ఎప్పటికీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగానే ఉంటుందని, ఇస్రోను ప్రైవేటీకరణ చేసే ఉద్దేశం ఏమాత్రం ప్రభుత్వానికి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బెంగళూరులో జరిగిన 9వ స్పేస్ ఎక్స్ పో ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇస్రోలో తయారీ, నిర్వహణ కార్యకలాపాలను ప్రైవేటు రంగానికి బదిలీ చేస్తున్నారనే వార్తలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతూ సెప్టెంబరు 4న తొమ్మిది ఉద్యోగ సంఘాలు రాసిన లేఖపై ఆయన స్పందించారు. ఇస్రోలో ప్రస్తుతం 20 వేల మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, వారిలో 8 వేల మంది శాస్త్రవేత్తలని తెలిపారు. ఏటా సుమారు 150 మంది ఉద్యోగులు రాజీనామా చేయడం ఏ సంస్థలోనైనా సాధారణ పరిణామమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
గత ఆరేళ్లుగా అంతరిక్ష రంగంలో చేపట్టిన సంస్కరణల్లో భాగంగానే ప్రైవేటు కంపెనీలు, స్టార్టప్లతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని నారాయణన్ వివరించారు. ఇది భారత అంతరిక్ష రంగాన్ని మరింత విస్తరించేందుకే తప్ప, ప్రైవేటీకరణ కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రానున్న కాలంలో ఏటా 50 రాకెట్ ప్రయోగాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, దీనిని సాధించగలమనే ధీమాను వ్యక్తం చేశారు.