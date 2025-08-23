Isro: భారతీయ అంతరిక్ష్ స్టేషన్ మాడ్యుల్ నమూనా ప్రారంభించిన ఇస్రో
భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ శుక్రవారం రెండు రోజుల జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా భారతీయ అంతరిక్ష్ స్టేషన్ (బీఏఎస్) మాడ్యూల్ నమూనాను ఆవిష్కరించింది. భారతదేశం 2028 నాటికి బీఏఎస్ మొదటి మాడ్యూల్ను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. ఇది కక్ష్య ప్రయోగశాలలను నిర్వహిస్తున్న ఎంపిక చేసిన దేశాల సమూహంలోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది.
ప్రస్తుతం, రెండు అంతరిక్ష కేంద్రాలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. ఇస్రో ప్రకారం, బీఏఎస్ చివరికి 2035 నాటికి ఐదు మాడ్యూళ్లను కలిగి ఉంటుంది. మొదటి మాడ్యూల్, బీఏఎస్-01, సుమారు 10 టన్నుల బరువు ఉంటుంది. 450 కి.మీ ఎత్తులో తక్కువ-భూమి కక్ష్యలో ఉంచబడుతుంది.
బీఏఎస్ దేశీయంగా అభివృద్ధి చేయబడిన పర్యావరణ నియంత్రణ- లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ (ఈసీఎల్ఎస్ఎస్), భారత్ డాకింగ్ సిస్టమ్, భారత్ బెర్తింగ్ మెకానిజం, ఆటోమేటెడ్ హాచ్ సిస్టమ్, ఇమేజింగ్, సిబ్బంది వినోదం కోసం వ్యూపోర్ట్లు మరియు మైక్రోగ్రావిటీ పరిశోధన - సాంకేతిక ప్రదర్శనల కోసం ప్లాట్ఫారమ్లను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్టేషన్లో ఇంధనం నింపడం, థర్మల్- రేడియేషన్ రక్షణ, ఎంఎంఓడీ (మైక్రో మెటియోరాయిడ్ ఆర్బిటల్ డెబ్రిస్) షీల్డింగ్, స్పేస్ వాక్ల కోసం ఎయిర్లాక్లు, స్పేస్ సూట్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏవియానిక్స్ వంటి వ్యవస్థలు కూడా ఉంటాయి. ఇది అంతరిక్ష శాస్త్రాలు, వైద్యం, లైఫ్ సైన్సెస్, ఇంటర్ప్లానెటరీ అన్వేషణలో పరిశోధనలకు వేదికగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే సమయంలో మానవ ఆరోగ్యంపై సూక్ష్మ గురుత్వాకర్షణ ప్రభావాలపై అధ్యయనాలను కూడా అనుమతిస్తుంది.
బీఏఎస్ అంతరిక్ష పర్యాటకానికి మద్దతు ఇస్తుందని, వాణిజ్య అంతరిక్ష రంగంలో ఆర్బిటల్ ల్యాబ్ యొక్క వనరులను భారతదేశం ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది అంతర్జాతీయ సహకారాలకు దోహదపడుతుంది మరియు శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది.
అదే సమయంలో యువ తరాలను అంతరిక్ష సాంకేతికతలో కెరీర్లను కొనసాగించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. 3.8 మీటర్ల x 8 మీటర్ల భారీ బీఏఎస్-01 మోడల్ జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆకర్షణ కేంద్రంగా ఉంది. ఇది శాస్త్రవేత్తలు, విద్యార్థులు, సందర్శకుల నుండి విస్తృత దృష్టిని ఆకర్షించింది.