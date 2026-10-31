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  4. ISRO's GSLV rocket successfully places NVS-03 satellite into 'designated' orbit, NavIC constellation restored
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (09:48 IST)

ISRO: జీఎస్ఎల్వీ రాకెట్ ద్వారా నావిక్ NavIC ప్రయోగం సక్సెస్

NVS-03
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (09:48 IST)
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NVS-03
భారతదేశపు స్వతంత్ర ప్రాంతీయ నావిగేషన్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ అయిన నావిక్ (NavIC), శుక్రవారం నాడు తన కనీస కార్యాచరణ కాన్ఫిగరేషన్‌కు పునరుద్ధరించబడింది. ఇస్రో తన నావిగేషన్ ఉపగ్రహం ఎన్వీఎస్-03ను జీఎస్ఎల్వీ రాకెట్ ద్వారా నిర్దేశిత కక్ష్యలోకి విజయవంతంగా ప్రయోగించింది.

స్వదేశీ, సేకరించిన అటామిక్ క్లాక్‌లతో కూడిన ఈ రెండవ తరం నావిగేషన్ ఉపగ్రహం ఎన్వీఎస్-03, రైళ్లు, వాహనాలు, నౌకలను నిజ సమయంలో పర్యవేక్షించడం వంటి పౌర ఉపయోగాలతో సహా అనేక రకాల అనువర్తనాలను కలిగి ఉంది. 
 
అంతేకాకుండా, ఒకే దేశం, ఒకే సమయం ప్రాజెక్టులో నావిక్ ఉపగ్రహాల సమూహం ఒక ముఖ్యమైన భాగమని, ప్రయోగ విజయం అనంతరం ఇస్రో అధిపతి వి. నారాయణన్ అన్నారు. 
 
ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఎన్వీఎస్-01 (NVS-01)తో సహా మరో మూడు నావిగేషనల్ ఉపగ్రహాలకు అనుబంధంగా ఎన్వీఎస్-03 (NVS-03) ఉపగ్రహం సిద్ధంగా ఉంది. ప్రభుత్వం ఇటీవల లీగల్ మెట్రాలజీ (ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్) రూల్స్, 2026ను నోటిఫై చేయడంతో, ఇది పటిష్టమైన ఐఎస్టీ (IST) కోసం మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేస్తుంది. 
 
దేశీయ ఉపగ్రహ నావిగేషన్ వ్యవస్థ నావిక్ (NaVIC), జీపీఎస్ (GPS) భారతీయ రూపం. అయితే ఇది దేశానికి దానికి 1,500 కిలోమీటర్ల పరిధికి మాత్రమే పరిమితమైంది. శుక్రవారం, 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ అనంతరం, ఎన్వీఎస్-03ను మోసుకెళ్తున్న 50 మీటర్ల ఎత్తైన జీఎస్‌ఎల్‌వీ (GSLV) రాకెట్, సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుండి రాత్రి 11.51 గంటలకు నిర్ణీత సమయంలో నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 
 
సుమారు 18 నిమిషాల ప్రయాణం తర్వాత, సంక్లిష్టమైన క్రయోజెనిక్ అప్పర్ స్టేజ్‌తో సహా మూడు దశలూ విజయవంతంగా పనిచేయడంతో, ప్రధాన పేలోడ్ ప్రయోగ వాహనం నుండి వేరు చేయబడి జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రవేశపెట్టబడింది.
 
ఈ కీలకమైన మిషన్ విజయవంతం అయిన అనంతరం తన ప్రసంగంలో నారాయణన్ మాట్లాడుతూ, ఇప్పటికే NVS-01తో సహా మూడు ఉపగ్రహాలు విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయని, ఇప్పుడు NVS-03 పొజిషన్, నావిగేషన్ మరియు టైమింగ్ (PNT) సేవలను పునరుద్ధరించిందని తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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