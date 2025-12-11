ISRO: డిసెంబర్ 15న 6.5 టన్నుల బ్లూబర్డ్-6 ఉపగ్రహ ప్రయోగం

భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) డిసెంబర్ 15న అమెరికాకు చెందిన 6.5 టన్నుల బ్లూబర్డ్-6 ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది. అమెరికాకు చెందిన ఏఎస్టీ స్పేస్మొబైల్ అభివృద్ధి చేసిన బ్లూబర్డ్ 6 కమ్యూనికేషన్స్ ఉపగ్రహాన్ని భారతదేశపు అత్యంత శక్తివంతమైన రాకెట్ ఎల్వీఎం3 ద్వారా ప్రయోగిస్తారు.
ఇది 6.5 టన్నుల బరువుతో అత్యంత బరువైన వాణిజ్య ఉపగ్రహాలలో ఒకటి. ఈ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO) ఉపగ్రహం అక్టోబర్ 19న అమెరికా నుండి భారతదేశానికి చేరుకుంది.
అమెరికా లైసెన్స్ పొందిన ఉపగ్రహం అయిన బ్లూబర్డ్ 6, డిసెంబర్ 15న భారతదేశంలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి ప్రయోగించబడుతుంది... అని ఆ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రయోగించిన తర్వాత, ఇది దాదాపు 2,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో భూమికి సమీప కక్ష్యలో అతిపెద్ద వాణిజ్య ఫేజ్డ్ అర్రేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది బ్లూబర్డ్స్ 1-5 కంటే పరిమాణంలో 3.5 రెట్లు ఎక్కువ, 10 రెట్లు ఎక్కువ డేటా సామర్థ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది.. అని అది జోడించింది.
ఇది అమెరికా, ఇస్రో మధ్య రెండవ సహకారం. జూలైలో, ఇస్రో 1.5 బిలియన్ డాలర్ల నాసా-ఇస్రో సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్ మిషన్ (నిసార్)ను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. పొగమంచు, దట్టమైన మేఘాలు, మంచు పొరల గుండా చొచ్చుకుపోయే సామర్థ్యంతో అధిక రిజల్యూషన్ భూమి చిత్రాలను తీయడం దీని లక్ష్యం.
జూలై 30న ప్రయోగించిన నిసార్ను నాసా, జేపీఎల్, ఇస్రో సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. ఇది ప్రపంచంలోనే ఇప్పటివరకు రూపొందించిన అత్యంత ఖరీదైన ఉపగ్రహం, దీనిని భారతీయ ప్రయోగ వాహనం జీఎస్ఎల్వీ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపి, కక్ష్యలో ఖచ్చితంగా ప్రవేశపెట్టారని ఇస్రో చైర్మన్ వి. నారాయణన్ ప్రయోగం తర్వాత పంచుకున్నారు.
2,392 కిలోగ్రాముల బరువున్న ఈ ఉపగ్రహం, మొదటిసారిగా స్వీప్సార్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి, 242 కిలోమీటర్ల వెడల్పు గల ప్రాంతంలో అధిక రిజల్యూషన్ చిత్రాలతో ప్రతి 12 రోజులకు ఒకసారి భూమి భూభాగం మరియు మంచుతో కప్పబడిన ఉపరితలాలను స్కాన్ చేస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా, బ్లూబర్డ్ 6 ప్రయోగాన్ని ఇస్రో వాణిజ్య విభాగమైన న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్ఐఎల్) నిర్వహిస్తోంది. ఎల్వీఎం-3 రాకెట్ ఇటీవల నవంబర్ 2న భారతదేశపు అత్యంత బరువైన 4.4 టన్నుల బరువున్న సీఎమ్ఎస్-3 ఉపగ్రహాన్ని దాని కక్ష్యలోకి విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టింది.
మూడు దశల ప్రయోగ వాహనమైన ఎల్వీఎం3 రాకెట్, తక్కువ భూమి కక్ష్యలోకి 8,000 కిలోల వరకు, భూ సమకాలిక బదిలీ కక్ష్య (జీటీవో)లోకి 4,000 కిలోల వరకు పేలోడ్లను మోసుకెళ్లగలదు.