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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (15:22 IST)

నా ప్రసంగం తర్వాత వేదిక వద్ద శుద్ధి చేశారు : మల్లికార్జున ఖర్గే

mallikarjuna kharge
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (15:22 IST)
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ఉత్తరాఖండ్ ర్యాలీలో భాగంగా తన ప్రసంగం తర్వాత వేదిక వద్ద శుద్ధీకరణ కార్యక్రమం చేపట్టారని ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. రాజ్యసభ వేదికగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్లమెంట్ వర్షాకాల చివరి రోజు సమావేశాల్లో భాగంగా, రాజ్యసభ సభలో గందరగోళం నెలకొంది. ఇందులో ఖర్గే పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఉత్తరాఖండ్‌ ర్యాలీలో భాగంగా తన ప్రసంగం తర్వాత వేదిక వద్ద శుద్ధీకరణ కార్యక్రమం చేపట్టారంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్‌లోని రామ్‌లీలా మైదానంలో నిర్వహించిన బహిరంగ కార్యక్రమంలో మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రసంగించారు. రెండురోజుల తర్వాత ఒక గ్రూప్ అక్కడ శుద్దీకరణ కార్యక్రమం చేపట్టిన దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో గురువారం రాజ్యసభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభంకాగానే.. ఖర్గే ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తారు.
 
'నేను పాల్గొన్న ర్యాలీలో లక్షల మంది హాజరయ్యారు. నేను ఏ వర్గాన్నిగానీ, మతాన్నిగానీ ప్రస్తావించలేదు. ప్రజల సమస్యల గురించి మాత్రమే మాట్లాడాను. కానీ ప్రసంగం తర్వాత కొందరు ప్రవర్తించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి పరిస్థితా..? ఇది బీజేపీ కార్యకర్తల పనే' అని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దీంతో ఖర్గేకు మద్దతుగా కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. రాజ్యసభ ఛైర్మన్ కలుగజేసుకొని వారికి సర్దిచెప్పారు. ఈ ప్రపంచంలో అంటరానితనానికి మించిన పాపం లేదన్నారు. ఇందులో రెండో అభిప్రాయానికి తావులేదని, వారిని పట్టుకోవాలని ఛైర్మన్ సూచించారు.
 
అయితే, వేదిక వద్ద శుద్ధి చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల పనంటూ ఖర్గే చేసిన ఆరోపణలను బీజేపీ నేత జేపీ నడ్డా ఖండించారు. ఆ వ్యవహారంతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. 'భాజపా చేసిందని పదేపదే చెప్పొద్దు. అదొక దురదృష్టకర ఘటన అని, అటువంటి కార్యక్రమాలను బీజేపీ ఏమాత్రం సమర్థించబోదని స్పష్టం చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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